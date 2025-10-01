  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
;
10
Laisser une demande
ID: 28260
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se prostran, moderno opremljen trosoban stan površine 147m², sa dodatnih 200m² uređene bašte, u mirnom i elitnom delu grada. Idealan za porodični život ili rad od kuće.Struktura stana:Dvije prostrane spavaće sobeJedna radna soba/kancelarija sa posebnim ulazom iz dvorišta Dnevna soba sa kaminomKuhinja i trpezarijaVelika ostavaKupatilo + odvojeni toalet sa tuš kabinomPosebna prostorija – garderoberDva ulaza (glavni i pomoćni)Karakteristike:Podno grejanje i sistem klimatizacijeKamin u dnevnoj sobiAlarmni sistemSistem za automatsko navodnjavanje u baštiUređena i privatna bašta – idealna za odmor ili druženjeIzdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$176,042
Complexe résidentiel Lustica Bay
Radovici, Monténégro
depuis
$450,430
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$82,698
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Monténégro
depuis
$2,500
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$880
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Afficher tout Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Bijela, Monténégro
depuis
$104,217
In a new building in Bijela, in a very quiet location with all the necessary facilities in the immediate vicinity, several apartments of different structures are for sale. The offer includes one bedroom, two bedroom and three bedroom apartments, the surface area from 37 to 107 m2. Completi…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$93,889
Prodaje se lijepo opremljena garsonjera, površine 26m2, smještena na petom (od sedam) spratu stambene zgrade, u naselju Pobrežje. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Afficher tout Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Sustas, Monténégro
depuis
$77,942
Nombre d'étages 11
Surface 36–73 m²
6 objets immobiliers 6
Les créateurs du complexe résidentiel "Emerald Residence" sont convaincus que vivre aujourd'hui au Monténégro selon le principe "Ma maison est ma forteresse" n'est pas moderne.Les gens veulent de nouvelles relations plus harmonieuses avec la nature et entre eux. Pour ce faire, nous prenons l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0 – 57.1
129,093 – 164,182
Apartment 2 chambres
72.0 – 73.5
176,415 – 202,575
Propriété commerciale
51.0
90,749
Développeur
Emerland Residence
Laisser une demande
Realting.com
Aller