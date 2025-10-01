  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
;
Immobilier commercial Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
1
Laisser une demande
ID: 28257
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se poslovni prostor površine 53 m² u Central Pointu, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici. Prostor je pogodan za ugostiteljski objekat, ali i za druge djelatnosti zahvaljujući frekventnosti i pristupačnosti ove lokacije. Mjesečna cijena zakupa iznosi 1.500 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Commerce Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Commerce Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Commerce Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$144,354
Commerce Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$387,292
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$23,472
Na izuzetnoj lokaciji uz glavnu magistralu u Donjoj Gorici izdaje se poslovni prostor površine 2.000 m². Objekat je trenutno u fazi izgradnje, a planirani završetak radova predviđen je za septembar 2025. godine.   Prednosti objekta:   Površina: 2.000 m² Lokacija: direktno uz glavnu magistra…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Podgorica, Monténégro
depuis
$4,460
Izdaje se poslovni prostor površine 347 m² kod Krivog mosta. Uz prostor dolazi i pet parking mjesta, a raspored se može prilagođavati i pregrađivati u skladu sa potrebama zakupca. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za različite djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 3.800 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,113
Izdaje se poslovni prostor površine 93 m², sa dva odvojena ulaza, kuhinjom i toaletom.Zbog praktičnog rasporeda pogodan je za različite djelatnosti – kancelarije, ordinacije, salone ili uslužne djelatnosti.Cijena: 1.800EUR sa uključenim PDV-om
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller