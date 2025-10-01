  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$176,042
;
6
Laisser une demande
ID: 28240
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se opremljen dvosoban stan u blizini Gintasa.Stan se nalazi na petom spratu (nije poslednji) u starogradnji.Ukupna kvadratura 62m2 i posjeduje podrum od 5m2 koji je uracunat u cijenu.Iza zgrade se nalazi javni parking.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$117,361
Quartier résidentiel Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Monténégro
depuis
$215,064
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Monténégro
depuis
$83,326
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$176,042
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra “Big fashi…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Afficher tout Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prir…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$880
Izdaje se nemjsten dvosoban stan, povrsine 74m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trezarija, dvije spavace sobe, dva kupatila i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadr…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller