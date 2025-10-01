  1. Realting.com
  Monténégro
  Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
;
4
ID: 28424
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Podgorica
  Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu!Stan je ukupne kvadrature 63m2 od kojih je terasa 18m2!Nalazi se na prvom spratu stambene zgrade!Dostupan je od 10. Juna!U cijenu ukljuceno parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
