Quartier résidentiel Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$2,230
Quartier résidentiel Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
1
ID: 28588
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Novi stambeni objekat u Zagoriču, blizu OŠ Branko Božović.Objekat se sastoji od 12 stanova različitih struktura. U ponudi su 4 garsonjere (31.69m2 i 23.69m2), jednosobni stanovi (50.41m2), dvosobni stanovi (61.37m2) i duplex jednosobni stanovi (61m2, 54.48m2).Rok završetka radova je za šest mjeseci. Cijena: 1900 EUR/ M2.Postoji mogućnost spajanja stanova radi dobijanja veće kvadrature.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,230
