Quartier résidentiel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$259,896
;
7
ID: 28580
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju dvosoban stan u Acton zgradi iza Volija u City kvartu. Nalazi se na cetvrtom spratu. Stan je opremljen namjestajem luksuznih brendova, kao i Bosch bijelom tehnikom. Stolarija je sa troslojnim staklom i elektricnim roletnama. U kupatilu postoji podno grijanje. Postoji mogucnost kupovine 2 parking mjesta koja se nalaze ispred ulaza.  

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Autres complexes
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Monténégro
depuis
$230,447
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 67–129 m²
2 objets immobiliers 2
Le nouveau complexe résidentiel « ROYAL CENTRAL RESIDENCE » est situé au cœur de Budva, développé par le principal développeur de la Riviera de Budva. Le projet se distingue par son emplacement privilégié et son design architectural élégant. Il dispose d'un style moderne, de chambres spacieu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0
439,468
Apartment 3 chambres
129.0
846,667
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Izdaje se jednosoban stan površine 50m², smješten na petom spratu stambene zgrade u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih ključnih sadržaja – marketa, kafića, resto…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Tivat, Monténégro
depuis
$146,926
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Vous souhaitez acheter un appartement dans un bâtiment complexe ? Votre appartement s'est installé dans votre appartement, dans votre location. Il y a peu de choses à faire dans les magasins, les restaurants, les hôtels et la région prestigieuse de Port Monténégro. Les appartements sont bien…
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
