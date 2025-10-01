  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Quartier résidentiel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

Quartier résidentiel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$140,833
;
10
ID: 28323
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Prodaje se komforan dvosoban stan površine 73m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na mirnoj i atraktivnoj lokaciji u Cetinju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, ostava i terasa.Stan se nalazi na drugom spratu zgrade bez lifta. Idealan je za porodično stanovanje zahvaljujući funkcionalnom rasporedu prostorija i dobroj iskorišćenosti kvadrature.📍 Lokacija nudi mir i privatnost, a u blizini se nalaze svi neophodni sadržaji za svakodnevni život – prodavnice, škole, vrtići, parkovi.U cijenu su uracunati podrum i garaza.💶 Cijena: 120.000€

Quartier résidentiel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$140,833
