  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$156,090
;
7
ID: 28166
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

Prodaje se jednosoban nov, lijepo namjesten stan povrsine 43m2 koji se nalazi na Bul. Veljka Vlahovica - Stari Aerodrom.Jugozapatno je orijentisan i nalazi se na 4. spratu stambene zgrade.

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$156,090
VALUE.ONE
