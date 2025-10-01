  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
7
ID: 28283
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 43m2, smjesten na osmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City Keju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dotupan veliki javni parking.Stan je useljiv od 01.08.2025 god.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
