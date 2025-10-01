  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$528
;
7
ID: 28446
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se namješten jednosoban komforan stan ukupne kvadrature 45m2, koji se nalazi na prvom spratu zgrade Zetagradnje. Stan se nalazi preko puta uprave Carina! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

