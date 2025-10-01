  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$222,986
8
ID: 28147
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaja – Trosoban stan 81m², Stari Aerodrom, Zetagradnja   📍 Lokacija: Stari Aerodrom, u blizini hotela Kosta’s 🏢 Zgrada: Zetagradnja, 6. sprat, dva lifta, redovno održavan ulaz   Detalji stana:   Površina: 81 m² Orijentacija: jugo-istok Struktura: hodnik, dnevni boravak, trpezarija, odvojena kuhinja, 3 spavaće sobe, kupatilo, toalet, 2 terase Opremljenost: polunamješten, 2 klima uređaja   Dodatno:   U cijenu uključeno garažno mjesto u suterenu (uknjiženo na vlasnika)   💰 Cijena: 190.000 €

Podgorica, Monténégro
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Complexes similaires
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Monténégro
depuis
$2,500
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Complexe résidentiel Muo Kotor Bay
Muo, Monténégro
depuis
$228,263
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Monténégro
depuis
$82,388
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$222,986
Autres complexes
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$131,246
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 66–94 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel au bord de la mer à Tivat.Un complexe résidentiel moderne de première classe avec vue sur la mer et accès direct à la plage. C'est une offre d'élite dans l'un des quartiers les plus pittoresques de Tivat. Une architecture élégante, une vue imprenable sur l'Adriatique, de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
66.0 – 83.0
351,414 – 373,903
Apartment 2 chambres
94.0
421,488
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Complexe résidentiel The Dreams by Dukley
Tivat, Monténégro
depuis
$587,217
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 98–281 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau complexe résidentiel exclusif - le Dreams by Dukley est situé dans les environs immédiats de Porto Montenegro.Il comprend trois appartements et une piscine sur le toit. Chaque bâtiment dispose d'appartements luxueux et de penthouses spacieux, conçus parfaitement avec un mobilier, des…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
98.0
1,29M
Apartment 3 chambres
281.0
4,11M
Propriété commerciale
164.0
3,31M
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$586,806
📍 Lokacija: Budva, 300m od mora📐 Površina: 120m²🏢 Sprat: 2 (zgrada sa liftom)🛏 Sobe: 2 spavaće sobe – svaka sa sopstvenim kupatilom🚿 Kupatila: 2 + gostinski toalet🛋 Dnevni boravak: prostran, sa kuhinjom i trpezarijom🌅 Terasa: pogled na more i grad🚗 Parking: garažno mjesto uključeno👨‍💼 Recepc…
CONCORD NEKRETNINE
