  4. Quartier résidentiel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$822
;
8
ID: 28164
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan – City Kvart   📍 Lokacija: City Kvart 📐 Površina: 74 m² 🏢 Sprat: 1. sprat 🚗 Parking: privatno parking mjesto   Stan je moderno i kompletno namješten, veoma prostran i funkcionalan. Sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatila, toaleta i terase. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja – marketa, restorana, kafića, škole i vrtića.   ✅ Privatno parking mjesto uključeno u cijenu. ✅ Useljiv odmah.

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$3,286
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$261,872
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$241,764
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$232,844
Na prodaju dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 64m2 i nalazi se na drugom spratu luksuzne zgrade! Opremljena najvecim stepenom izolacije kako zvucne tako i energetske, uradjena od najkvalitetnijih materijala cini da se osjeca spoj komfora i luksuza. Po…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$97,997
Prodaje se garsonjera površine 30 m² na Zabjelu, u zgradi Venture. Nalazi se na petom spratu (nije posljednji), potpuno je opremljena i odmah useljiva. Zgrada posjeduje dva lifta, a parking prostor je ograđen rampom i namijenjen isključivo stanarima. Lokacija je odlična, sa svim potrebnim sa…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,115
Izdaje se moderno opremljen dvosoban stan površine 70 m², smješten na 4. spratu stambene zgrade sa liftom, u atraktivnoj lokaciji – City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Dodatne pogodnosti:   Garažno mjesto ukl…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
Aller