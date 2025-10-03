  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje

Quartier résidentiel Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje

Podgorica, Monténégro
Prix ​​sur demande
;
6
Laisser une demande
ID: 29706
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
📍 Izdavanje dvosoban stan – Preko Morače, Podgorica   ✨ Prostran i funkcionalan stan na odličnoj lokaciji!   Površina: 70 m² Struktura: Dnevna soba + kuhinja + trpezarija, dvije spavaće sobe, dvije terase Sprat: 2. sprat (zgrada bez lifta) Stan je komforan, pogodan za porodicu ili bračni par Lokacija: miran dio Preko Morače, u blizini svih važnih sadržaja   💶 Cijena: 800 € mjesečno

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$193,646
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,174
Quartier résidentiel Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Quartier résidentiel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$257,021
Vous regardez
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Podgorica, Monténégro
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. I…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$140,833
Prodaje se jednosoban stan povrsine 48m2 na odlicnoj lokaciji Tuški put.Stan se nalazi na 3. spratu stambene zgrade Gradnje promet  koja posjeduje dva lifta.Cijena: 120.000€
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$253,500
Na prodaju troiposoban stan površine 105m² (uključujući terase), smješten na šestom spratu stambene zgrade od ukupno 11 spratova, u zgradi poznatoj kao Ruske kule, Blok 6. Stan je južno orijentisan, što mu obezbjeđuje obilje dnevne svjetlosti tokom cijelog dana. Prodaje se polunamješten. N…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller