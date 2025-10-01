  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$293
;
3
Laisser une demande
ID: 28461
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se garsonjera površine 22m², smještena na trećem spratu stambene zgrade iza Multikoma, sa liftom. Stan je nenamješten i pogodan za kancelariju. Zgrada posjeduje privatni parking pod rampom, a lokacija omogućava brz pristup svim važnim gradskim sadržajima. Mjesečna cijena zakupa: 250€.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$619,182
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$73,351
Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Đenovići, Monténégro
depuis
$523,744
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$293
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se opremljen dvosoban stan u Bloku 9!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prizemlju!Parking oki zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$79,219
U naselju Aura Vitalis, koje se sastoji od dvije moderno dizajnirane zgrade skladno uklopljene u prirodno okruženje, prodaje se garsonjera površine 28 m². Kompleks nudi višestruke sportske terene, mir i privatnost, kao i brz pristup moru i svim urbanim sadržajima – idealno za kvalitetan i ud…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Izdaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 1. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, uključujući smart home tehnologiju, split sistem grijanja i hlađenja, kao i podno grijanje. Ras…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller