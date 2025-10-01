  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja

Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja

Podgorica, Monténégro
depuis
$96,236
;
5
Laisser une demande
ID: 28148
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. Stan je idealan za stanovanje, a isto tako predstavlja i dobru priliku za investiciju.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$131,246
Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Monténégro
depuis
$134,418
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Đenovići, Monténégro
depuis
$524,055
Complexe résidentiel Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Monténégro
depuis
$232,775
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$160,204
Vous regardez
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Monténégro
depuis
$96,236
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Bar, Monténégro
depuis
$116,188
Prodaju se dva stana – dvosoban stan i garsonjera, ukupne površine 72m², sa mogućnošću spajanja u jedan veći stan. Nalaze se u Baru, u Požarevačkoj ulici, na mirnoj i atraktivnoj lokaciji.   Struktura:   Dvosoban stan: dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo, te…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan povrsine 50m2 u novom dijelu City Kvart-a Acton.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se namješten jednosoban komforan stan ukupne kvadrature 45m2, koji se nalazi na prvom spratu zgrade Zetagradnje. Stan se nalazi preko puta uprave Carina! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller