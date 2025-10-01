  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$394,333
;
9
Laisser une demande
ID: 28226
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u zgradi pored Hrama na Bulevaru Džordža Vašingtona (investitor Normal Company), prodaje se prostran i funkcionalan stan.🏡 Struktura:✔ prostrana dnevna soba sa izlazom na terasu✔ trpezarija i kuhinja✔ tri spavaće sobe✔ dvije terase✔ kupatilo + toalet✔ hodnik, predsoblje i ostava📍 II sprat, zgrada sa liftom📌 Polunamješten – američki plakari i kuhinja uključeni📌 Lokacija sa svim sadržajima u blizini – škole, vrtići, marketi, restorani, kafići📌 Vlasništvo uredno 1/1, bez teretaLokacija koja uvijek drži vrijednost!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo
, Monténégro
depuis
$352
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Monténégro
depuis
$230,447
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$222,986
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$394,333
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$217,118
Na prodaju dvosoban stan u Budvi! Stan se nalazi na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift! Stan posjeduje dvije terase i dva kupatila!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$281,667
Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih va…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Afficher tout Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Kumbor, Monténégro
depuis
$142,874
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 43–76 m²
2 objets immobiliers 2
Un nouveau complexe résidentiel moderne dans le village pittoresque de Kumbor, à seulement 6 km de la ville de Herceg Novi. La distance jusqu'à la mer est de seulement 300 m, et la luxueuse station de Portonovi est à seulement 800 m.Avantages de cette offre:• Superbe vue sur la mer – chaque …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.2
190,037
Apartment 2 chambres
76.0
351,966
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller