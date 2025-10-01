  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel City Kvart, Garsonjera, Prodaja

Quartier résidentiel City Kvart, Garsonjera, Prodaja

Podgorica, Monténégro
depuis
$63,375
;
4
ID: 28146
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

English English
Prodaja – Garsonjera 25m², City Kvart (suterenski stan)   📍 Lokacija: City Kvart – jedna od najtraženijih lokacija u Podgorici 🏢 Odlična prilika za investiciju ili život   Detalji stana: Površina: 25 m² Struktura: garsonjera Nalazi se u suterenu Namještena, odmah useljiva Privatno parking mjesto uključeno u cijenu   💰 Cijena: 54.000 €

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

