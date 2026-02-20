  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Rafailovici
  4. Complexe résidentiel Apartment in a new building in Rafailovići

Complexe résidentiel Apartment in a new building in Rafailovići

Rafailovici, Monténégro
depuis
$108,440
;
9
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33365
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2727
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Rafailovici

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Appartements dans un nouveau bâtiment à Rafailovići.

Appartements dans un nouveau bâtiment résidentiel avec vue sur la mer et des routes d'accès pratiques, situé à Rafailovići, à seulement 500 mètres de la plage. Le bâtiment combine le design moderne, les technologies de construction avancées, et le confort maximum pour vivre et se détendre.

Principales caractéristiques :
• Design contemporain et haute qualité de construction.
• Superbe vue sur la mer.
• Stationnement souterrain.
• Appartements allant des studios aux unités de 2 chambres.

Cette offre est la combinaison parfaite de confort, de convivialité et de sécurité, créée pour ceux qui apprécient la qualité de vie et veulent profiter de la beauté du Monténégro chaque jour.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 52.0
Prix ​​par m², USD 3,775
Prix ​​de l'appartement, USD 196,294
Appartements 2 chambres
Surface, m² 76.0
Prix ​​par m², USD 3,565
Prix ​​de l'appartement, USD 270,971

Localisation sur la carte

Rafailovici, Monténégro
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Monténégro
depuis
$360,758
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Monténégro
depuis
$370,797
Complexe résidentiel Kub
Krasici, Monténégro
depuis
$577,514
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Monténégro
depuis
$577,514
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$2,09M
Vous regardez
Complexe résidentiel Apartment in a new building in Rafailovići
Rafailovici, Monténégro
depuis
$108,440
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Monténégro
depuis
$295,133
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Un appartement de deux pièces d'une superficie de 67 mètres carrés est à vendre dans un complexe résidentiel moderne de classe Business Plus en construction avec une piscine et un espace clos, situé dans le nouveau quartier pittoresque de Tivat Donja Lastva. L'appartement est situé au 5ème é…
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Complexe résidentiel Neksus
Complexe résidentiel Neksus
Tivat, Monténégro
depuis
$106,595
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Nexus, Kawach. Appartements de classe Premium au bord de la mer avec un permis de séjour. Installation. Livraison 2026Texte de l'annonce:Complexe résidentiel Premium Nexus au Monténégro est un investissement dans le mode de vie de la mer Adriatique.Le complexe est situé dans la zone exclusiv…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$720,083
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 236–286 m²
2 objets immobiliers 2
Offre spéciale: acheter une propriété dans le complexe avant la fin de mars et obtenir une réduction de 5%!Un nouveau complexe résidentiel fermé de classe premium est situé dans un nouveau quartier de Tivat. Le complexe est situé sur une petite altitude entourée de verdure, à proximité de to…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller