Complexe résidentiel Apartment in a new building in Rafailovići

Appartements dans un nouveau bâtiment à Rafailovići.

Appartements dans un nouveau bâtiment résidentiel avec vue sur la mer et des routes d'accès pratiques, situé à Rafailovići, à seulement 500 mètres de la plage. Le bâtiment combine le design moderne, les technologies de construction avancées, et le confort maximum pour vivre et se détendre.

Principales caractéristiques :

• Design contemporain et haute qualité de construction.

• Superbe vue sur la mer.

• Stationnement souterrain.

• Appartements allant des studios aux unités de 2 chambres.

Cette offre est la combinaison parfaite de confort, de convivialité et de sécurité, créée pour ceux qui apprécient la qualité de vie et veulent profiter de la beauté du Monténégro chaque jour.