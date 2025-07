Complexe résidentiel Sveti Luka

Un complexe d'appartements SV a été construit dans la ville d'élite, juste à côté de la première ligne de mer, dans la région du Bar Riviera. Louka. La ville se compose d'hôtels quatre étoiles, modernes villas privées et a sa propre baie avec de l'eau cristalline. L'air marin, le soleil chaud et l'eau ont un effet positif sur la santé.

BESOINS COMPLEXES

Tous les appartements disposent de grandes terrasses et offrent une vue panoramique sur la mer. Le complexe se compose de deux bâtiments et dispose d'un parking souterrain. La surface habitable totale est de 4300 m2 et la superficie des appartements varie de 47 à 150 m2. Le projet prévoit la possibilité de connecter des appartements à la demande de l'acheteur. Les appartements ont un design luxueux qui offre une salle de bains séparée dans chaque chambre. Des matériaux de haute qualité ont été utilisés pour décorer toutes les pièces, des technologies modernes d'économie d'énergie ont été utilisées dans les constructions de fenêtres et de façades. Les deux bâtiments sont équipés d'ascenseurs. En outre dans le complexe SV. Luka est disponible: