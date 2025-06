Complexe résidentiel in Risan Bay of Kotor

Complexe résidentiel moderne à Risan, baie de Kotor.

Un nouveau complexe résidentiel situé dans la ville de Risan - une des plus anciennes villes du Monténégro, avec un riche patrimoine historique. Il est situé dans la pittoresque partie nord-ouest de la baie de Kotor. L'atmosphère paisible, la proximité de la mer et l'architecture particulière rendent cet endroit particulièrement attrayant pour la vie et les vacances.

À propos du complexe :

Le complexe comprend trois bâtiments résidentiels :

Bâtiment I — 12 appartements

Bâtiment II — 12 appartements

Bâtiment III — 8 appartements.

La plupart des appartements sont équipés de terrasses, dont la plupart offrent une vue panoramique sur la mer.

Équipements complexes :

- Piscine

- Sauna

- Espace de réception

- Aire de jeux pour enfants

- Parking sur place

- Système à domicile intelligent

- Matériaux de construction modernes

- Éclairage et ventilation naturels

- Connexion aux réseaux urbains d'approvisionnement en eau et d'égout

- Option de connexion à Internet et TV.

Lieu:

A seulement 200 mètres de la mer.

A distance de marche : boutiques, cafés, pharmacies et la promenade.

15 minutes de la ville de Kotor.