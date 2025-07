Complexe résidentiel (new houses) in the Dubovica area of Budva

Bâtiments résidentiels dans un nouveau complexe à Budva.

Un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier calme et écologique de Budva — Dubovica. Cet emplacement offre un cadre naturel paisible avec une vue pittoresque sur les montagnes et la mer, tout en étant à quelques minutes du centre commercial Mega Mall. La région se développe activement et un nouvel hôpital municipal devrait être construit à proximité.

À propos du projet :

Le complexe sera développé en trois phases. La première phase comprend 9 bâtiments résidentiels, y compris les bâtiments 3 et 4, où des appartements sont actuellement disponibles à la vente. L'achèvement des travaux est prévu pour juin 2026.

Chaque bâtiment a trois niveaux — les étages résidentiels et un sous-sol avec un parking souterrain.

Les bâtiments sont conçus en fonction du paysage en terrasse, assurant une excellente exposition au soleil et une vue dégagée.

Avantages du complexe :

• Appartements spacieux avec surface habitable accrue

• Matériaux de construction de haute qualité et architecture bien pensée

• Territoire aménagé et sécurisé avec gestion des biens

• Ascenseurs modernes et parking souterrain

• Terrain paysagé avec arbres et plantes à fleurs.

Des appartements avec une et deux chambres sont disponibles à la vente.

Ce projet est une excellente occasion d'acquérir des biens immobiliers confortables et de haute qualité dans un quartier prometteur de Budva, idéal pour vivre, passer des vacances ou investir.