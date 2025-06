Appartement dans un nouvel immeuble

Installations: Le nouveau complexe fait partie d'un village exclusif situé dans le village calme de Lastva Grbalsk, entouré par la beauté naturelle et la verdure, offrant l'équilibre parfait entre le luxe et la nature. Le complexe se compose de deux bâtiments uniques d'un point de vue architectural, qui ont été conçus pour s'intégrer parfaitement dans cet environnement inspirant, fournissant un sentiment d'intimité et de paix. Ce complexe est un véritable paradis pour tous les amateurs de sport et de vie active. Le complexe a plusieurs terrains de sport de la plus haute qualité, fait aux plus hauts standards - du tennis et des terrains de football aux terrains de basket et de volleyball. C'est un endroit idéal pour tous ceux qui veulent vivre dans un environnement qui encourage un mode de vie sain et actif, entouré de la nature et de nombreuses possibilités de loisirs. Utilisation de matériaux de haute qualité et coûteux dans la construction et la finition. Vitrage panoramique. Équipement climatique et plomberie marques premium. Le complexe est entretenu par une société de gestion. Emballage souterrain. Surveillance vidéo.



Délai de livraison: 12.2025.





Lieu:

Situé à Lastva Grbalsk, près de Budva et de la plage de Yaz, qui offre un accès rapide à la mer et aux centres urbains;

Zone exclusive avec toutes les commodités nécessaires à la vie de la plus haute qualité.

A 5 minutes de la belle plage de Yaz, l'une des plus célèbres et belles plages de la côte monténégrine.

10 minutes en voiture du centre de Budva;

Aéroport de Tivat et Porto Montenegro - 40 minutes en voiture;

La capitale du Monténégro Podgorica et l'aéroport de Podgorica - 1 heure 10 minutes en voiture.



