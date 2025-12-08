Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses Piscine à vendre en Malte

3 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Marsascala, Malte
Penthouse 3 chambres
Marsascala, Malte
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 5/1
Marsascala exclusif Penthouse dans un quartier calme et recherchéDesigner-fini & entièrement…
$858,403
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Lija, Malte
Penthouse 3 chambres
Lija, Malte
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 310 m²
Sol 5/5
ATTARD – Exclusivement à vendre avec RE/MAX - Ce penthouse ultra large et entièrement meublé…
$1,15M
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 2 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 174 m²
Sol 7/1
Brand-New Penthouse with Breathtaking Sea Views 🌊 Welcome to this stunning 7th-floor pent…
$697,595
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Malte

