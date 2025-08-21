Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses à vendre en Southern Region, Malte

93 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un duplex de deux chambres Penthouse à Hamrun, très central pourtant dans une zone assez et …
Penthouse 3 chambres dans Qrendi, Malte
Penthouse 3 chambres
Qrendi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Un Penthouse de 3 chambres à Qrendi très central et proche de toutes commodités. Cette propr…
Penthouse 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Penthouse 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Ce magnifique Penthouse à Zurrieq offre une expérience de vie luxueuse et spacieuse avec 3 c…
Penthouse 1 chambre dans Qormi, Malte
Penthouse 1 chambre
Qormi, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce magnifique Penthouse au cœur de Qormi est l'occasion parfaite pour un investissement ou u…
Penthouse 1 chambre dans Ghaxaq, Malte
Penthouse 1 chambre
Ghaxaq, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Nouveau sur le marché 2 penthouses à Ghaxaq. La propriété se compose d'une cuisine ouverte, …
Penthouse 2 chambres dans Qormi, Malte
Penthouse 2 chambres
Qormi, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Un Penthouse design de 2 chambres situé dans la zone tranquille et la meilleure de Qormi bor…
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un grand Penthouse dans cette zone tranquille de Birzebbugia. L'hébergement se compose d'une…
Penthouse dans Ghaxaq, Malte
Penthouse
Ghaxaq, Malte
Nouveau Penthouse Sur le marché à Ghaxaq deux chambres avec salle de bains, salle de bains, …
Penthouse 3 chambres dans Zebbug, Malte
Penthouse 3 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Conçu pour améliorer votre vie, ce magnifique penthouse mesure 163 SqM et fait partie d'un d…
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Hamrun - Penthouse ayant cuisine ouverte /séjour/salle à manger, 2 chambres principales avec…
Penthouse 2 chambres dans Siggiewi, Malte
Penthouse 2 chambres
Siggiewi, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un grand penthouse fini avec son propre espace aérien dans un nouveau bloc à Siggiewi. Le pe…
Penthouse 3 chambres dans Safi, Malte
Penthouse 3 chambres
Safi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse joliment fini, de 212 m2 situé dans ce paisible village de Safi. L'hébergement …
Penthouse 3 chambres dans Qormi, Malte
Penthouse 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de 3 chambres à Qormi très central et proche de toutes commodités cette proprié…
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Penthouse dans un petit bloc à vendre fini y compris les salles de bains et les portes intér…
Penthouse 2 chambres dans Ghaxaq, Malte
Penthouse 2 chambres
Ghaxaq, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur le plan, Penthouse situé dans ce quartier résidentiel calme de Ghaxaq. L'hé…
Penthouse 2 chambres dans Luqa, Malte
Penthouse 2 chambres
Luqa, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Penthouse au coeur de Luqa proche de toutes commodités et servi avec ascenseur dans une comm…
Penthouse 3 chambres dans Zebbug, Malte
Penthouse 3 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
ZEBBUG - NOUVEAU SUR LE MARCHÉ - Un 134 m2 de surface extérieure d'environ 30m2. Penthouse f…
Penthouse 3 chambres dans Siggiewi, Malte
Penthouse 3 chambres
Siggiewi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
170-172m2 hautement fini, à l'exclusion des salles de bains et des portes. Grand plan ouvert…
Penthouse 1 chambre dans Hamrun, Malte
Penthouse 1 chambre
Hamrun, Malte
Chambres 1
Actuellement sur le plan un choix de 1 à 2 chambres Penthouses dans un quartier calme à Hamr…
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Ce 1 chambre Penthouse fait partie d'une nouvelle résidence à Hamrun et est vendu entièremen…
Penthouse 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Birzebbuga-- Penthouse. En entrant on trouve une cuisine ouverte spacieuse / salon et salle …
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un duplex de deux chambres Penthouse à Hamrun, très central pourtant dans une zone assez et …
Penthouse 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Penthouse 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de 3 chambres à Zurrieq. Cette propriété se compose de séjour/cuisine/salle à m…
Penthouse 2 chambres dans Luqa, Malte
Penthouse 2 chambres
Luqa, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un agréable penthouse de 145 mètres carrés situé à Luqa, proche de toutes commodités. La pro…
Penthouse 2 chambres dans Ghaxaq, Malte
Penthouse 2 chambres
Ghaxaq, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Vivez la vie de luxe dans la belle ville de Ghaxaq avec ce magnifique penthouse. Bénéficiant…
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Penthouse à Birzebbuga offrant de belles vues sur la mer. Être vendu partiellement meublé et…
Penthouse 2 chambres dans Qormi, Malte
Penthouse 2 chambres
Qormi, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce spacieux Penthouse de 132 m2 entièrement meublé dispose d'une grande cuisine ouverte / sa…
Penthouse 1 chambre dans Siggiewi, Malte
Penthouse 1 chambre
Siggiewi, Malte
Chambres 1
Un Penthouse situé à Siggiewi composé d'une cuisine ouverte séjour salle à manger 3 chambres…
Penthouse 2 chambres dans Luqa, Malte
Penthouse 2 chambres
Luqa, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Luqa 2 chambres à coucher penthouse étant vendu sur plan avec vues ODZ Être vendu semi fini…
Penthouse 1 chambre dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 1 chambre
Birzebbuga, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Penthouse très spacieux avec grands espaces extérieurs sur le marché pour 255,000 €.•• Cuisi…
