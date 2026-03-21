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Penthouses à vendre en Zejtun, Malte

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8 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Coin Penthouse dans l'un des quartiers les plus calmes de Zejtuns, offrant un espace de vie …
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Penthouse 2 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Un penthouse comprenant 2 chambres, salle de bains et salle de bains, cuisine / salon et ter…
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Penthouse 1 chambre dans Zejtun, Malte
Penthouse 1 chambre
Zejtun, Malte
Chambres 1
UNE PENTHOUSE CORNE comprenant 1 chambre, 1 grande étude, cuisine/vie, 1 salle de bains et t…
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OneOne
Penthouse 1 chambre dans Zejtun, Malte
Penthouse 1 chambre
Zejtun, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un Penthouse de 1 chambre dans un quartier central et proche de toutes commodités à Zejtun. …
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Penthouse 2 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique penthouse est tous les rêves des propriétaires deviennent réalité! Situé dans …
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Penthouse 3 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Opportunité de penthouse passionnante à Zejtun! Ce penthouse spacieux dispose de 3 chambres,…
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Melrose VillasMelrose Villas
Penthouse 2 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur plan une sélection de Penthouses, situé dans un quartier résidentiel calme …
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Penthouse 3 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Une PENTHOUSE comprenant 3 chambres, 1 salle de bains et salle de bains, cuisine / salon et …
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