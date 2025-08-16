Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses à vendre en Birzebbuga, Malte

10 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de 159m2 de 3 chambres, situé dans un quartier résidentiel calme à Birzebbugia …
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
2 chambres, 1 salle de bains, plan ouvert, arrière et balcons avant
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Un penthouse duplex à Birzebbugia situé au quatrième et cinquième étage, comprenant une cuis…
Prix ​​sur demande
TekceTekce
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Bienvenue dans votre maison de rêve dans la charmante ville balnéaire de Birzebbugia. Ce mag…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nouveau Penthouse composé d'une cuisine ouverte / salle à manger et à vivre, 3 chambres, pri…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 1 chambre
Birzebbuga, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Penthouse très spacieux avec grands espaces extérieurs sur le marché pour 255,000 €.•• Cuisi…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Penthouse à la périphérie de Birzebbuga 3 chambres 2 terrasses Bloc de quatre
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un grand Penthouse dans cette zone tranquille de Birzebbugia. L'hébergement se compose d'une…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Birzebbuga-- Penthouse. En entrant on trouve une cuisine ouverte spacieuse / salon et salle …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Penthouse à Birzebbuga offrant de belles vues sur la mer. Être vendu partiellement meublé et…
Prix ​​sur demande
