Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Saint Paul's Bay
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Saint Pauls Bay, Malte

Attique Supprimer
Tout effacer
37 propriétés total trouvé
Penthouse 1 chambre dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 1 chambre
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Lumineux et hautement fini Duplex Penthouse répartis sur deux étages bénéficiant de vues sur…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 3 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 3
Un choix de 2 ou 3 chambres Penthouses. À vendre fini, à l'exclusion des salles de bains et …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Situé à St. Paul's Bay, Shalom Le tribunal comprend une sélection de penthouses de deux cham…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Penthouse 1 chambre dans Qawra, Malte
Penthouse 1 chambre
Qawra, Malte
Chambres 1
Situé à quelques pas de la mer, dans la ville populaire de Qawra. Le site se compose de deux…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 2 chambres
Qawra, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse meublé conçu, faisant face à un espace vert, ayant une grande terrasse bon à de…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 1 chambre
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce charmant penthouse de 1 chambre, 1 salle de bain dans la belle ville côtière de St Pauls …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Century 21Century 21
Penthouse 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
St. Pauls Bay Duplex Penthouse avec Airspace et Sea Views Ce penthouse duplex exceptionnel …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Xemxija, Malte
Penthouse 2 chambres
Xemxija, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Superbe penthouse de 2 chambres bénéficiant d'une vue imprenable sur la mer et la campagne d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 3 chambres
Qawra, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un luxueux Penthouse à Qawra. J'ai une disposition square. Cette propriété comprenant: Cuisi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Penthouse 2 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 2 chambres
Qawra, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Choix de 2 chambres Penthouses situés à Qawra à partir de € 392,000 et étant vendus Hautemen…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Bugibba, Malte
Penthouse 2 chambres
Bugibba, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Penthouse 5ème étage avec l'espace aérien prêt permis payé à vendre. Situé dans le quartier …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Bugibba, Malte
Penthouse 1 chambre
Bugibba, Malte
Chambres 1
Situé à Salina avec une vue dégagée sur le pays, ce Penthouse est spacieux, inondé de lumièr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Bugibba, Malte
Penthouse 2 chambres
Bugibba, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
deux chambres penthouse avec espace aérien deux salles de bains entièrement ari conditionné …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 1 chambre
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un nouveau bloc d'appartements actuellement en projet pour être vendu semi fini, à l'exclusi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse dans Qawra, Malte
Penthouse
Qawra, Malte
À VENDRE: Magnifique penthouse au coeur de Qawra Prix: 317 500 (comprend les pièces commune…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 3 chambres
Qawra, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Prix réduit !!!!! Un grand 3 chambres PENTHOUSE servi avec ascenseur faisant partie d'un blo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 3 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
BURMARRAD - NOUVEAUT SUR LE MARCHÉ - Un Penthouse de 180 m2 faisant partie d'un nouveau bloc…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur le plan un Penthouse situé dans un très bon emplacement à St Pauls Bay mais…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 2 chambres
Qawra, Malte
Chambres 2
Penthouse à seulement une minute de l'application de mesure en bord de mer. 90m2. On estime …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cette superbe propriété située dans la zone désirable de la baie de St Pauls est dotée d'un …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 3 chambres
Qawra, Malte
Chambres 3
Qawra - Situé dans l'une des zones les plus désirées de ce village tranquille vient ce Duple…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Penthouse de deux chambres avec toit accessible + espace aérienvendus à l'état fini, y compr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Neuf 2 chambres Penthouse avec terrasse avant faisant partie d'un petit bloc résidentiel int…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Présentation de la possibilité d'investissement parfaite à St Pauls Bay! Ce magnifique penth…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse joliment meublé et luxueux situé à Qawra bénéficiant d'une vue sur la mer. A l'…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Xemxija, Malte
Penthouse 2 chambres
Xemxija, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
En cours de développement offrant une vue imprenable sur la mer à la frontière de Xemxija et…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nouveau développement de coin qui vient de commencer situé dans la périphérie de la baie Sai…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 1 chambre
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un coin très fini appartement d'une chambre étant vendu avec son espace aérien. La propriété…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Situé à St. Paul's Bay, Shalom La cour comprend une sélection de deux chambres à coucher pen…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 2 chambres
Qawra, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Penthouse de luxe à Qawra Entièrement meublé avec de nouveaux meubles et des appareils élect…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller