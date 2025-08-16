Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Żabbar
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Zabbar, Malte

18 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique Penthouse offre le mélange parfait de luxe moderne et de vie spacieuse. Avec 1…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de deux chambres est vendu fini, à l'exclusion des salles de bains et des porte…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Zabbar, Malte
Penthouse 1 chambre
Zabbar, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le Penthouse comprend une cuisine ouverte moderne / salon / salle à manger avec accès à une …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
ZABBAR (UCA) - Penthouse 3 chambres avec espace aérien Ouvrir le plan k/l/d Grande terrasse …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette superbe propriété offre un mélange parfait de style, d'espace et de luxe. Avec 3 chamb…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique Penthouse Duplex dans un bloc de seulement quatre unités, dans un quartier agr…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Penthouse avec vue dans un joli quartier de Zabbar. Une belle grande terrasse face au sud.•3…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Un magnifique penthouse lumineux et aéré situé dans un quartier calme mais proche de toutes …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
"Découvrez ces penthouses modernes situés dans un emplacement central de choix qui offre l'é…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un grand penthouse est vendu fini à l'exclusion des portes et des salles de bains. Il compre…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Zabbar, Malte
Penthouse 1 chambre
Zabbar, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
"Découvrez ce penthouse moderne situé dans un emplacement central de choix qui offre l'équil…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un tout nouveau Penthouse à Zabbar. Cette unité finie designer est offerte entièrement finie…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
2 terrasses Ce fabuleux Penthouse situé à Zabbar est l'endroit idéal pour appeler à la mais…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique Penthouse à Zabbar est la propriété parfaite pour tous ceux qui recherchent le…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de 2 chambres, principale avec salle de bains, salle de bains principale, cuisi…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse hautement fini à Zabbar proche de toutes commodités, avec vue ODZ. Le penthouse…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique penthouse, situé à la périphérie de Zabbar, bénéficie d'un design moderne qui …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse entièrement indépendant hautement fini mesurant plus de 305 mètres carrés et es…
Prix ​​sur demande
