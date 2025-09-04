Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses à vendre en South Eastern Region, Malte

Marsascala
28
Fgura
19
Zabbar
20
Paola
10
107 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Présenter le plus récent ajout au marché immobilier de Zabbar - un penthouse luxueux qui off…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Tarxien, Malte
Penthouse 3 chambres
Tarxien, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nouveaux Penthouses de luxe dans un quartier calme du charmant village de Tarxien. Composé d…
Prix ​​sur demande
Penthouse dans Tarxien, Malte
Penthouse
Tarxien, Malte
Un Penthouse nouvellement construit situé dans ce quartier résidentiel calme de Tarxien. L'h…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Floriana, Malte
Penthouse 3 chambres
Floriana, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Vivez un luxe inégalé avec un Penthouse de 3 x deux chambres à Floriana, offrant une vue pan…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Zejtun, Malte
Penthouse 1 chambre
Zejtun, Malte
Chambres 1
UNE PENTHOUSE CORNE comprenant 1 chambre, 1 grande étude, cuisine/vie, 1 salle de bains et t…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Fgura, Malte
Penthouse 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Un grand penthouse, situé dans un quartier résidentiel calme à Fgura. L'hébergement se compo…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Marsascala, Malte
Penthouse 3 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce nouveau développement à Marsascala situé un quartier résidentiel calme à Marsascala offre…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur plan une sélection de Penthouses, situé dans un quartier résidentiel calme …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
ZABBAR (UCA) - Penthouse 3 chambres avec espace aérien Ouvrir le plan k/l/d Grande terrasse …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Marsascala, Malte
Penthouse 3 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un duplex Penthouse situé dans un quartier résidentiel calme, bénéficiant d'une vue lointain…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Marsascala, Malte
Penthouse 2 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Penthouse récemment construit situé au coeur de Kappara proche de toutes les commodités et s…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique Penthouse Duplex dans un bloc de seulement quatre unités, dans un quartier agr…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Zabbar, Malte
Penthouse 1 chambre
Zabbar, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
"Découvrez ce penthouse moderne situé dans un emplacement central de choix qui offre l'équil…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Zejtun, Malte
Penthouse 1 chambre
Zejtun, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un Penthouse de 1 chambre dans un quartier central et proche de toutes commodités à Zejtun. …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Marsascala, Malte
Penthouse 3 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un tout nouveau penthouse à Marsascala 235m2 est vendu avec trois chambres doubles une avec …
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Marsascala, Malte
Penthouse 2 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de 2 chambres dans un très bel emplacement à Mskala.•Bloc de 12 partiellement t…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un grand penthouse est vendu fini à l'exclusion des portes et des salles de bains. Il compre…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Marsascala, Malte
Penthouse 2 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Marsascala, triple façade, duplex penthouse avec vue sur la mer et la campagne dans un cul-d…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Xghajra, Malte
Penthouse 3 chambres
Xghajra, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce luxueux penthouse dispose d'un design hautement fini, comprenant trois chambres spacieuse…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique penthouse, situé à la périphérie de Zabbar, bénéficie d'un design moderne qui …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Marsascala, Malte
Penthouse 3 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un grand Penthouse, 3 Chambres avec terrasses avant et ack, mesurant environ 137 Sqms, y com…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Un magnifique penthouse lumineux et aéré situé dans un quartier calme mais proche de toutes …
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Marsascala, Malte
Penthouse 1 chambre
Marsascala, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un nouveau développement d'un penthouse est vendu fini à l'exclusion des portes et salles de…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Un penthouse comprenant 2 chambres, salle de bains et salle de bains, cuisine / salon et ter…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Xghajra, Malte
Penthouse 3 chambres
Xghajra, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique penthouse duplex dans la ville pittoresque de Xghajra dispose d'un aménagement…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Fgura, Malte
Penthouse 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
penthouse à Fgura, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 salle de bain, plan ouvert, garde-manger e…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Marsascala, Malte
Penthouse 2 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un duplex de deux chambres à coucher penthouse étant offert fini. A l'entrée on est accueill…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Marsascala, Malte
Penthouse 3 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Un penthouse de 3 chambres, ayant deux des chambres avec salle de bains, chambre principale …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Marsascala, Malte
Penthouse 3 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Le penthouse Bahrija est une propriété magnifique qui dispose d'un espace de vie spacieux et…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique Penthouse à Zabbar est la propriété parfaite pour tous ceux qui recherchent le…
Prix ​​sur demande
