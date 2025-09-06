Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Birkirkara
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Birkirkara, Malte

Attique Supprimer
Tout effacer
29 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Penthouse en duplex avec espace aérien privé. Grand meublé 3 chambre double, large devant, d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Penthouse de 2 chambres situé dans ce quartier calme de Birkirkara. Shell par 31/3/2024, et …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
A 3 chambres Penthouse à Birkirkara très central et proche de toutes les commodités encore d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
QUATRIÈME FLOOR/RECEDED FLOOR - Se composera de 2 penthouses - 2 salles de bains - Plan ouve…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
- Un Penthouse très lumineux dans une partie calme de Birkirkara (ancien quartier de l'églis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Situé dans la ville centrale de Birkirkara, ce magnifique penthouse est l'occasion parfaite …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de 2 chambres dans un quartier très central à Birkirkara proche de toutes commo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de deux étages, spacieux et très lumineux dans la partie centrale de Birkirkara…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
1chambre Penthouse avec grande cuisine et une terrasse très spacieuse, Prêt à emménager
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Centrale et proche de toutes commodités. Cette propriété se compose d'un plan ouvert/cuisine…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Situé dans cette zone recherchée de Fleur-De-Lys est ce développement intelligent, composé d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un nouveau bloc est actuellement terminé en mai 2021 dans la zone très recherchée de Swatar.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Birkirkara Penthouse 2 chambres à coucher en vente fini sans portes et salles de bains. Gara…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un coin penthouse 2 chambres, principale avec salle de bains, salle de bains principale, cui…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Exclusive Très grand Penthouse de 160 m2 situé dans un quartier très calme à Mriehel en péri…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un Penthouse de 1 chambre à Birkirkara. Situé dans un quartier central et proche de toutes c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Un penthouse plus grand que d'habitude bénéficiant de belles vues et d'un grand espace de vi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de 3 chambres, principal avec salle de bains, salle de bains principale, et une…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Propriété composée de cuisine séjour et 2 chambres, entièrement meublé, avec devant grande t…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Ce magnifique Penthouse à Birkirkara est un rêve devenu réalité pour toute personne cherchan…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique penthouse situé dans le quartier recherché de Birkirkara offre le mélange parf…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de 2 chambres situé dans ce quartier résidentiel calme à Birkirkara. Shell par …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Une sélection de 1/2 chambre Penthous à Birkirkara. Très central et proche de toutes commodi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Un choix de 3 Penthouses ayant une spacieuse cuisine ouverte / salon / salle à manger / 1/2/…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
BARGAINE Penthouses - acheter sur le plan à Fleur de Lys * 1 ou 2 chambres; principale avec …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Penthouse de 2 Chambres disponible, situé dans ce quartier résidentiel calme à Birkerkara. S…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Modernement meublé et entièrement climatisé Penthouse comprenant une chambre principale, 2 s…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
B'KARA - Un PENTHOUSE moderne meublé avec ascenseur au coeur de ce village mais pourtant sit…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
2 penthouses de deux chambres disponibles dans ce quartier résidentiel de Birkirkara. Shell …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller