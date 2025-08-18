Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses à vendre en Northern Region, Malte

Penthouse 1 chambre dans Naxxar, Malte
Penthouse 1 chambre
Naxxar, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un Penthouse d'une chambre dans un tout nouveau bloc d'appartements situé dans un quartier c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Mosta, Malte
Penthouse 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une occasion exceptionnelle d'acquérir un tout nouveau penthouse de 3 chambres avec des vues…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Mosta, Malte
Penthouse 2 chambres
Mosta, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Découvrez la Mosta Penthouse : une résidence de deux chambres avec trois salles de bains (co…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Bugibba, Malte
Penthouse 2 chambres
Bugibba, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un choix de Penthouse dans ce bloc résidentiel nouvellement construit à Bigibba. L'hébergeme…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 2 chambres
Qawra, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Magnifique Penthouse dans le centre de Qawra. L'hébergement se compose de K/L/D qui vous mèn…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Mosta, Malte
Penthouse 2 chambres
Mosta, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nouveau sur le marché est ce vaste penthouse duplex au quatrième étage dans un développement…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Naxxar, Malte
Penthouse 3 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Naxxar nouveau développement dans un complexe exclusif. Cette résidence moderne propose une …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Qawra, Malte
Penthouse 1 chambre
Qawra, Malte
Chambres 1
Situé à quelques pas de la mer, dans la ville populaire de Qawra. Le site se compose de deux…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Mellieha, Malte
Penthouse 2 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur le plan, un Penthouse du genre, situé dans cette région très recherchée de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Mellieha, Malte
Penthouse 2 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
NOUVEAU DEVELOPPEMENT À MELLIEHA, Toujours sur le plan de construction en cours d'un penthou…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Présentation de la possibilité d'investissement parfaite à St Pauls Bay! Ce magnifique penth…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Mosta, Malte
Penthouse 2 chambres
Mosta, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nouveau développement, actuellement en construction vient ce magnifique Penthouse spacieux d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Swieqi, Malte
Penthouse 2 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement penthouse moderne et spacieux est parfait pour ceux qui recherchent un espac…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Mosta, Malte
Penthouse 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Découvrez votre maison de rêve dans ce luxueux penthouse de 3 chambres, situé dans le quarti…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Dingli, Malte
Penthouse 3 chambres
Dingli, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une occasion unique d'acheter ce penthouse au coeur de Dingli comprenant une grande cuisine …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Rabat, Malte
Penthouse 2 chambres
Rabat, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Penthouse au coeur de Rabat. Composé d'un grand plan ouvert avec terrasse, salle de bains, 2…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Rabat, Malte
Penthouse 2 chambres
Rabat, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Les élégants Penthouses avec vue font partie d'un nouveau développement qui doit être vendu …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Swieqi, Malte
Penthouse 2 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce penthouse de 149 mètres carrés de 2 chambres à Swieqi est en cours de développement et of…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Mellieha, Malte
Penthouse 2 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Entièrement meublé 2 Chambre 2 salle de bain principale avec en suite ce Penthouse en mellie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Naxxar, Malte
Penthouse 3 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de 3 chambres avec une salle de bains principale, une salle de bains dans la ch…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Mellieha, Malte
Penthouse 3 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
MELLIEHA - NOUVEAUT SUR LE MARCHÉ - Un Penthouse de 168 m2 faisant partie d'un nouveau bloc …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Swieqi, Malte
Penthouse 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Penthouse3chambre à coucher étant offert fini, à l'exclusion des salles de bains et des port…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Mosta, Malte
Penthouse 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Spacieux 165 m2 sixième étage PENTHOUSE situé dans la périphérie de Mosta. La disposition se…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Gharghur, Malte
Penthouse 3 chambres
Gharghur, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce penthouse de trois chambres à coucher au calme Gharghur est une occasion unique de faire …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Mosta, Malte
Penthouse 2 chambres
Mosta, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Malte Ce magnifique penthouse à Mosta, Malte offre la combinaison parfaite de luxe et de co…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Mosta, Malte
Penthouse 2 chambres
Mosta, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ces deux Penthouses offrent une vue dégagée et garantie sur le paysage de la zone verte. Cha…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Gharghur, Malte
Penthouse 2 chambres
Gharghur, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cette propriété de vente est parfaite pour ceux qui désirent un style de vie paisible et lux…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Mgarr, Malte
Penthouse 2 chambres
Mgarr, Malte

Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de deux chambres au coeur de Zebbiegh Mgarr la propriété comprend une cuisine o…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Bugibba, Malte
Penthouse 1 chambre
Bugibba, Malte
Chambres 1
Situé à Salina avec une vue dégagée sur le pays, ce Penthouse est spacieux, inondé de lumièr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Mellieha, Malte
Penthouse 3 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de 3 chambres à Mellieha. Situé dans un quartier tout à fait proche de toutes c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

