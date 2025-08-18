Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses à vendre en Central Region, Malte

Saint Julians
24
Sliema
26
Msida
13
Birkirkara
30
200 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Gzira, Malte
Penthouse 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ce magnifique penthouse de deux chambres offre un mélange parfait de confort moderne et de v…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Balzan, Malte
Penthouse 3 chambres
Balzan, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique penthouse à Balzan est la propriété parfaite pour ceux qui cherchent une maiso…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un Penthouse de 1 chambre à Birkirkara. Situé dans un quartier central et proche de toutes c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Sliema, Malte
Penthouse 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Luxe fini Penthouse dans un nouveau bloc avec vue sur la mer sur la promenade de Sliema Cons…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Saint Julians, Malte
Penthouse 3 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse entièrement meublé situé dans un bon emplacement Dans st Julians bénéficiant d'…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Saint Julians, Malte
Penthouse 3 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Un Penthouse hautement fini situé dans cette zone très recherchée de St Julians Hébergement …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Saint Julians, Malte
Penthouse 3 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de 3 chambres situé dans un excellent quartier de Ta Giorni St Julians, parfait…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Saint Julians, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
A 154m2 Penthouse situé dans un très bon emplacement à St Julians L'hébergement comprend une…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Pieta, Malte
Penthouse 3 chambres
Pieta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur plan un penthouse de 3 chambres ayant principal avec salle de bains princip…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Saint Julians, Malte
Penthouse 3 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Ultra luxe Penthouse avec piscine jacuzzi bénéficiant d'une vue exceptionnelle Portomaso Mar…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Gzira, Malte
Penthouse 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Deux Penthouses composé d'une cuisine séjour et salle à manger 2 chambres et 2 salles de bai…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Sliema, Malte
Penthouse 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un magnifique Penthouse sur environ 500 m2 bénéficiant d'une vue sur la mer depuis sa terras…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 5 chambres dans Pieta, Malte
Penthouse 5 chambres
Pieta, Malte
Chambres 5
Un duplex Penthouse situé dans un très bon emplacement à Pieta. Penthouse est 4/5 chambres e…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Attard, Malte
Penthouse 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
PENTHOUSE DERNIÈRE - ATTARD - Un Penthouse entièrement meublé faisant partie d'un tout nouve…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Sliema, Malte
Penthouse 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Entièrement meublé et hautement fini, 4ème étage DUPLEX PENTHOUSE, situé au coeur de cette v…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Msida, Malte
Penthouse 1 chambre
Msida, Malte
Chambres 1
Ce magnifique Penthouse est l'incarnation de la vie de luxe. Niché dans un emplacement privi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Attard, Malte
Penthouse 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un PENTHOUSE de trois chambres de luxe d'environ 125 m2. La disposition comprend une grande …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Saint Julians, Malte
Penthouse 2 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Finition luxueuse Penthouse, situé dans cette zone la plus prestigieuse de Portomaso Entière…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de 2 chambres dans un quartier très central à Birkirkara proche de toutes commo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Sliema, Malte
Penthouse 2 chambres
Sliema, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Entièrement meublé et prêt à emménager, ce magnifique Penthouse Duplex de 130 m2 en toute pr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Sliema, Malte
Penthouse 1 chambre
Sliema, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 3
luxe fini 235m2 duplex appartement penthouse front de mer 4 chambres
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Gzira, Malte
Penthouse 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Penthouse de 2 chambres à coucher, 1 salle de bain, avec des finitions modernes, une piscine…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Sliema, Malte
Penthouse 2 chambres
Sliema, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
NOUVEAUT SUR LE MARCHÉ - Duplex Penthouse faisant partie d'un bloc intelligent servi avec as…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Gzira, Malte
Penthouse 3 chambres
Gzira, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
A vendre à Gzira•Présentation Penthouse n° 16 - une option de vie luxueuse et spacieuse au c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
- Un Penthouse très lumineux dans une partie calme de Birkirkara (ancien quartier de l'églis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Saint Julians, Malte
Penthouse 3 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un spacieux, 3 chambres, Penthouse dans un emplacement privilégié à St Julians. La propriété…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Msida, Malte
Penthouse 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce luxueux penthouse est l'épitome de la vie haut de gamme. Avec un plan ouvert, la cuisine,…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Santa Venera, Malte
Penthouse 2 chambres
Santa Venera, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une sélection de 2 penthouses dans un nouvel espace de développement bien recherché à St Ven…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans San Gwann, Malte
Penthouse 2 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
BARGAINES PRIX EN SAN GWANN!!!!•IDEAL POUR LES ACHETEURS OU LES INVESTISSEMENTS RENTAUX !!!•…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 5 chambres dans Saint Julians, Malte
Penthouse 5 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Un magnifique penthouse construit sur 400m2 bénéficiant d'une vue exceptionnelle sur la mer …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

