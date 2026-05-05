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Birkirkara
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Attard
12
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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Attard, Malte
Maison 3 chambres
Attard, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 257 m²
Nombre d'étages 2
Charmant coin situé Maison de caractère à AttardSitué dans la zone tranquille de conservatio…
$1,15M
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