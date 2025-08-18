Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Central Region, Malte

Birkirkara
3
Attard
10
San Gwann
6
Ta Xbiex
3
31 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Une grande villa lumineuse située dans ce lieu très calme recherché à Attard Misrah Kola. Pr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 3 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nouveauté sur le marché est cette belle villa semi-détachée avec un terrain d'environ 500 mè…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Iklin, Malte
Villa 5 chambres
Iklin, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Impressionnant une villa individuelle sur un million située sur un terrain élevé d'environ 5…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Villa 4 chambres dans Lija, Malte
Villa 4 chambres
Lija, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
LIJA 445m2 VILLA AVEC LA GRANDE GARDEN !! AGENCE SOLE Négociation !!! Seulement avec EXCEL …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Villa entièrement indépendante située dans cette zone très recherchée de Misrah Kola Compren…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
AGENCE SOLE - Attard - Nouveau sur le marché, une villa lumineuse et très aérée avec un jard…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Attard, Malte
Villa 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
ATTARD - Une occasion rare d'acquérir une maison semi-détachée extrêmement lumineuse dans l'…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Attard, Malte
Villa 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette villa bien entretenue et spacieuse, située dans un quartier très calme d'Attard. En en…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sliema, Malte
Villa 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
Highly Finished, Fully detached villa on a very quiet street. Sold mostly furnished, proeprt…
$1,62M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Balzan, Malte
Villa 3 chambres
Balzan, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une très grande villa entièrement indépendante comprenant un hall accueillant spacieux menan…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa dans Lija, Malte
Villa
Lija, Malte
LIJA - NOUVEAU SUR LE MARCHÉ - Une grande parcelle de terrain mesurant 1935 SQM est proposée…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Cette exquise villa entièrement indépendante offre une expérience de vie luxueuse avec sa di…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Villa 3 chambres
Birkirkara, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 3 chambres
San Gwann, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
KAPPARA - Cette villa jumelée, située dans un quartier prestigieux, a été rénovée avec soin …
$1,37M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ta Xbiex, Malte
Villa 4 chambres
Ta Xbiex, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Une villa d'angle entièrement indépendante dans l'un des quartiers les plus prestigieux de T…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Ta Xbiex, Malte
Villa 5 chambres
Ta Xbiex, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Une Villa entièrement indépendante, située juste à côté du bord de l'eau de Ta Xbiex dans l'…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Villa 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette villa jumelée bien entretenue est située sur environ 200 m2 de terrain dans un quartie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Sliema, Malte
Villa 5 chambres
Sliema, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Une villa méticuleusement terminée dans ce quartier le plus prestigieux de la propriété Slie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Attard, Malte
Villa 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une villa semi-détachée située à Attard, avec une allée pouvant accueillir 3-4 voitures et u…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Balzan, Malte
Villa 3 chambres
Balzan, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Niché dans l'un des quartiers les plus sereins et recherchés de Balzans, cette villa de luxe…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Attard, Malte
Villa 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Être vendu sous forme de coquille Villa situé dans cette zone très recherchée à Attard Misra…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 3 chambres
San Gwann, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 620 m²
ATTARD - Highly finished Villa on 530sqms of land comprising of an entrance hall, large sepa…
$1,76M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Villa 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Villa semi-détachée à la périphérie de Mriehel, récemment rénovée et équipée. Le rez-de-chau…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 4 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Une villa moderne entièrement indépendante a fini à des normes élevées et installé dans un q…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 4 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Voir aussi Kappara. Ce coin, semi-détaché villa est situé dans un très beau quartier résiden…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Spacieuse Villa dans la meilleure partie de Misrah Kola ayant un jardin privé arrière avec e…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa dans San Gwann, Malte
Villa
San Gwann, Malte
Nombre d'étages 2
$1,29M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ta Xbiex, Malte
Villa 4 chambres
Ta Xbiex, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Maison de ville en bord de mer à Ta' Xbiex (région de Yacht Marina): Maison de ville semi-dé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Iklin, Malte
Villa 4 chambres
Iklin, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Une très grande Villa entièrement indépendante située dans cette zone très recherchée d'Ikli…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Central Region, Malte

avec Garage
Bon marché
Luxe
