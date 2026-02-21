Appartement dans un nouvel immeuble Vilandes 14

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Le lotissement est situé dans un centre-ville prestigieux. Quelques services diplomatiques et consulaires de différents pays sont concentrés dans ce trimestre, à proximité du Centre du commerce mondial.
La superficie totale du bâtiment après la reconstruction représente 2504.1 m2. Au rez-de-chaussée il y a le bureau et les locaux commerciaux, 11 appartements entièrement finis occupent 1er à 4ème. Tous les appartements sont équipés de meubles de cuisine avec électroménager BOSCH. Salle de bains de Ideal Standard et Villeroy & Boch. La finition est effectuée dans des matériaux de haute qualité. Les étages de tous les appartements sont en chêne naturel.
Poste de garde offrant un service de sécurité 24/7, système de surveillance vidéo.
Installé 2 ascenseurs modernes à grande vitesse. Le parking est dans la cour de la maison.
