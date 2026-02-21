  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Riga
  Appartement dans un nouvel immeuble Vilandes 14

Appartement dans un nouvel immeuble Vilandes 14

Riga, Lettonie
depuis
$884
;
12
ID: 8703
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1124
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2020

À propos du complexe

Le lotissement est situé dans un centre-ville prestigieux. Quelques services diplomatiques et consulaires de différents pays sont concentrés dans ce trimestre, à proximité du Centre du commerce mondial. La superficie totale du bâtiment après la reconstruction représente 2504.1 m2. Au rez-de-chaussée il y a le bureau et les locaux commerciaux, 11 appartements entièrement finis occupent 1er à 4ème. Tous les appartements sont équipés de meubles de cuisine avec électroménager BOSCH. Salle de bains de Ideal Standard et Villeroy & Boch. La finition est effectuée dans des matériaux de haute qualité. Les étages de tous les appartements sont en chêne naturel. Poste de garde offrant un service de sécurité 24/7, système de surveillance vidéo. Installé 2 ascenseurs modernes à grande vitesse. Le parking est dans la cour de la maison.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation
Alimentation et boissons

Autres complexes
Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Afficher tout Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Riga, Lettonie
depuis
$1,198
L'année de construction 2022
Symboliser la confiance, la stabilité, les dernières technologies et la qualité, Zunda Les tours s'élèvent vers le zénith skyline du 21ème siècle Riga – en termes d'architecture, de design et de style de vie
Agence
REALAT real estate
Immeuble Lāčplēša iela 18
Immeuble Lāčplēša iela 18
Immeuble Lāčplēša iela 18
Immeuble Lāčplēša iela 18
Immeuble Lāčplēša iela 18
Afficher tout Immeuble Lāčplēša iela 18
Immeuble Lāčplēša iela 18
Riga, Lettonie
depuis
$293
L'année de construction 2019
Rue Lacplesa 18 1906., John Alder L'un des premiers bâtiments à Riga avec des caractéristiques linguistiques des formes d'Art Nouveau magnificent dans l'architecture de façade. La façade est décorée de reliefs décoratifs exquis. Les pignons sont couronnés par des compositions figuratives ex…
Agence
REALAT real estate
Immeuble Līvzemes 26b
Immeuble Līvzemes 26b
Immeuble Līvzemes 26b
Immeuble Līvzemes 26b
Immeuble Līvzemes 26b
Afficher tout Immeuble Līvzemes 26b
Immeuble Līvzemes 26b
Salaspils, Lettonie
depuis
$314
L'année de construction 2021
Les appartements les plus modernes et élégants de location d'une et deux pièces à Salaspils sont proposés à la location. Tous les appartements ont des cuisines et des armoires, des appareils de cuisine de qualité. Finition d'appartements avec des matériaux de très haute qualité - parquet en …
Agence
REALAT real estate
