Appartements dans les nouveaux bâtiments

Immeuble Lāčplēša iela 18
Immeuble Lāčplēša iela 18
Immeuble Lāčplēša iela 18
Immeuble Lāčplēša iela 18
Immeuble Lāčplēša iela 18
Immeuble Lāčplēša iela 18
Riga, Lettonie
depuis
$293
L'année de construction 2019
Rue Lacplesa 18 1906., John Alder L'un des premiers bâtiments à Riga avec des caractéristiques linguistiques des formes d'Art Nouveau magnificent dans l'architecture de façade. La façade est décorée de reliefs décoratifs exquis. Les pignons sont couronnés par des compositions figuratives ex…
Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Riga, Lettonie
depuis
$871
L'année de construction 2020
Le lotissement est situé dans un centre-ville prestigieux. Quelques services diplomatiques et consulaires de différents pays sont concentrés dans ce trimestre, à proximité du Centre du commerce mondial. La superficie totale du bâtiment après la reconstruction représente 2504.1 m2. Au rez-de-…
Immeuble Matīsa 52
Immeuble Matīsa 52
Immeuble Matīsa 52
Immeuble Matīsa 52
Immeuble Matīsa 52
Immeuble Matīsa 52
Riga, Lettonie
depuis
$488
L'année de construction 2017
Le bâtiment a été mis en service après une rénovation complète. La maison est située à côté de Ziedo. Infrastructure - Développé avec une valeur croissante pour l'avenir, commerces à proximité, restaurants, clubs sportifs, etc. Finitions: décoration finale, fenêtres en bois Équipement: cuisi…
Immeuble S22
Immeuble S22
Immeuble S22
Immeuble S22
Immeuble S22
Immeuble S22
Riga, Lettonie
depuis
$520
L'année de construction 2024
Un environnement positif vous attend dans le projet - la vaste zone près du bâtiment est bien éclairé et paysagé avec des sentiers de marche, des bancs récréatifs et des terrains de jeux pour enfants. Il est richement planté d'arbres et de plantes à fleurs. S22 dispose d'une aire de jeux pou…
Immeuble Senču iela 5
Immeuble Senču iela 5
Immeuble Senču iela 5
Immeuble Senču iela 5
Immeuble Senču iela 5
Immeuble Senču iela 5
Riga, Lettonie
depuis
$1
L'année de construction 2019
Fonctionnalité, immeuble dans la partie la plus éloignée du centre de Riga. 18 appartements avec locaux commerciaux au 1er étage Il est également possible de se garer dans la cour
Immeuble Cēsu iela 9
Immeuble Cēsu iela 9
Immeuble Cēsu iela 9
Immeuble Cēsu iela 9
Immeuble Cēsu iela 9
Immeuble Cēsu iela 9
Riga, Lettonie
depuis
$674
L'année de construction 2019
CITY STAR LOFTS est un bâtiment historique entièrement reconstruit qui est un monument culturel du centre historique de Riga. C'est un petit projet résidentiel mais beau et qualitatif avec seulement 5 appartements et un bureau au rez-de-chaussée. A l'origine, cette belle petite maison de sty…
Immeuble Ģertrūdes iela 56
Immeuble Ģertrūdes iela 56
Immeuble Ģertrūdes iela 56
Immeuble Ģertrūdes iela 56
Immeuble Ģertrūdes iela 56
Riga, Lettonie
depuis
$290
L'année de construction 2024
C'est ce qu'il faut faire. 56 - Mûra - Rés Nams Apraksts de Pašuma Il y a 56 ir élégants mūra īres nams, kas atrodas Rīgas centrā. Šis nams piedāvā 0\rtu un stilīgu dzīves vidi, apvienojot v0\sturisko šarmu ar mūsdienīgām 0\rtībām. Les armes de V.Sturiskais Arhitektūra: Nams ir cilies 19.…
Immeuble Barona 76
Immeuble Barona 76
Immeuble Barona 76
Immeuble Barona 76
Immeuble Barona 76
Immeuble Barona 76
Immeuble Barona 76
Riga, Lettonie
depuis
$1,16M
L'année de construction 2019
Maison de haute qualité, élégante et historique avec une touche Art Nouveau en plein centre de Riga. Équipements: Trois fenêtres en bois sont installées, ce qui assure le silence. Un ascenseur est installé dans le bâtiment. Les appartements et la maison ont été qualitativement rénovés, ce …
Immeuble Elizabetes 2A
Immeuble Elizabetes 2A
Immeuble Elizabetes 2A
Immeuble Elizabetes 2A
Immeuble Elizabetes 2A
Immeuble Elizabetes 2A
Riga, Lettonie
depuis
$639
L'année de construction 1879
(en anglais seulement) Gustavs Rūdolfs Vinklers. eklektismes, daudzdzīvokou māja
Immeuble Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Immeuble Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Immeuble Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Immeuble Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Immeuble Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Immeuble Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Riga, Lettonie
depuis
$697,147
L'année de construction 2018
Vous cherchez un logement confortable à louer à Riga? Faites attention aux appartements avec réparation design dans l'apart-hôtel "Ventspils Loft" situé à 3km du centre de la ville et à 5km de l'aéroport de Riga. C'est une excellente décision si vous voulez obtenir tous les avantages de viv…
Immeuble Kalpaka Park Residence
Immeuble Kalpaka Park Residence
Immeuble Kalpaka Park Residence
Immeuble Kalpaka Park Residence
Immeuble Kalpaka Park Residence
Immeuble Kalpaka Park Residence
Riga, Lettonie
depuis
$296
L'année de construction 2004
KALPAKA PARK RESIDENCE à Kalpaka Blvd 7 est à la fois une maison d'appartement et un immeuble de bureaux situé dans le ce qu'on appelle le cercle boulevard de Riga, qui se caractérise principalement par son architecture art nouveau. Le bâtiment se compose de deux parties — l'ancien bâtiment …
Immeuble Ganu iela 4
Immeuble Ganu iela 4
Immeuble Ganu iela 4
Immeuble Ganu iela 4
Immeuble Ganu iela 4
Immeuble Ganu iela 4
Riga, Lettonie
depuis
$183,940
L'année de construction 2019
Mason maison de location a été construite en 1911, l'architecte Paul Mandelstams
Immeuble Čaka iela 83/85
Immeuble Čaka iela 83/85
Immeuble Čaka iela 83/85
Immeuble Čaka iela 83/85
Immeuble Čaka iela 83/85
Immeuble Čaka iela 83/85
Riga, Lettonie
depuis
$1
L'année de construction 1911
Le bâtiment de location de plusieurs appartements dans le centre de Riga, situé à Aleksandra Čaka Street 83/85, est un monument historique et architectural remarquable. Il a été construit en 1911 et conçu par l'architecte Jānis Alksnis. Le bâtiment est connu pour son aile en brique de six ét…
Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Immeuble Zunda Towers
Riga, Lettonie
depuis
$1,198
L'année de construction 2022
Symboliser la confiance, la stabilité, les dernières technologies et la qualité, Zunda Les tours s'élèvent vers le zénith skyline du 21ème siècle Riga – en termes d'architecture, de design et de style de vie
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Riga, Lettonie
depuis
$232,562
L'année de construction 1910
Maison de location avec commerces dans la rue Brivibas n° 100 (maison de quatre étages) construite en 1895, architecte G.Krons et maison de location avec magasin dans la rue Brivibas n° 100 (maison de cinq étages) construite en 1910, architecte K. J. Felsko, ancienne propriété de l'industrie…
Immeuble Vaļņu iela 19
Immeuble Vaļņu iela 19
Immeuble Vaļņu iela 19
Immeuble Vaļņu iela 19
Immeuble Vaļņu iela 19
Immeuble Vaļņu iela 19
Riga, Lettonie
depuis
$188,375
L'année de construction 2003
Immeuble de bureaux et d'appartements avec cinéma (1933-1935) arc. Alfred Carr, Kurt Betge, reconstruit en 2003, arc. Visvaldis Sarma, Jānis Norde. Ancien cinéma grand écran "Aina". Il y avait 547 sièges dans l'auditorium. Un exemple « canonique » de fonctionnalisme. Le bâtiment multifoncti…
