  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Riga
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Lāčplēša iela 18

Appartement dans un nouvel immeuble Lāčplēša iela 18

Riga, Lettonie
depuis
$293
;
10
Laisser une demande
ID: 8672
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 752
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 22/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2019

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский
Rue Lacplesa 18 1906., John Alder L'un des premiers bâtiments à Riga avec des caractéristiques linguistiques des formes d'Art Nouveau magnificent dans l'architecture de façade. La façade est décorée de reliefs décoratifs exquis. Les pignons sont couronnés par des compositions figuratives expressives avec le groupe figuratif d'une femme et un homme distribué dans la décoration décorative des bâtiments Art Nouveau.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble BIWI BIG
Salaspils pagasts, Lettonie
depuis
$25,261
Immeuble Cēsu iela 9
Riga, Lettonie
depuis
$674
Immeuble Ģertrūdes iela 56
Riga, Lettonie
depuis
$290
Immeuble Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Riga, Lettonie
depuis
$697,147
Immeuble Lindenholma
Marupe, Lettonie
depuis
$813
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Lāčplēša iela 18
Riga, Lettonie
depuis
$293
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Riga, Lettonie
depuis
$232,562
L'année de construction 1910
Maison de location avec commerces dans la rue Brivibas n° 100 (maison de quatre étages) construite en 1895, architecte G.Krons et maison de location avec magasin dans la rue Brivibas n° 100 (maison de cinq étages) construite en 1910, architecte K. J. Felsko, ancienne propriété de l'industrie…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
Afficher tout Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
Salaspils pagasts, Lettonie
depuis
$15,341
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
BIWI MINI is a separate living box capable of providing a comfortable rest and workspace in any place. The equipped BIWI MINI technology capsule accommodates two beds, a bathroom with a shower, a wardrobe, BIWI embedded software. Characteristics: BUILDING AREA: 6,90 m2 USEFUL AREA…
Développeur
Vithaus
Laisser une demande
Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Afficher tout Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Salaspils pagasts, Lettonie
depuis
$25,261
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
BIWI BIG is a separate living box capable of providing a comfortable rest and workspace in any place. The equipped BIWI technology capsule accommodates two beds, a bathroom with a shower, a wardrobe, BIWI embedded software. Characteristics: BUILDING AREA: 13,80 m2 USEFUL AREA: 10,…
Développeur
Vithaus
Laisser une demande
Realting.com
Aller