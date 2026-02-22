  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Vīlandes iela 10

Riga, Lettonie
$1,004
22
ID: 33889
Dernière actualisation: 21/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2019

À propos du complexe

Un joyau de l'architecture romantique nationale à Riga Vīlandes iela 10 est un exemple remarquable d'architecture romantique nationale datant de 1908. Le bâtiment a été conçu par l'un des architectes lettons les plus éminents – Konstantīns P.K.K. La façade présente une composition asymétrique enrichie d'éléments décoratifs élaborés : la rustique, le plâtre texturé dans des finitions variées, des reliefs expressifs représentant des scènes classiques, une baie vitrée proéminente et une corniche monumentale ornée de motifs de raisin. Une entrée en forme de trou de serrure avec ornement géométrique ajoute un accent architectural unique. Le bâtiment a été entièrement reconstruit, préservant soigneusement son charme historique tout en intégrant des systèmes d'ingénierie modernes et des solutions de confort contemporaines. Avantages du bâtiment et de l'infrastructure : Sécurité en direct 24/7 Escalier sécurisé et bien entretenu Ascenseur Système Interphone Bâtiment rénové Fenêtres à double vitrage Chauffage au gaz Internet et télévision disponibles Lieu La propriété est située dans l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus recherchés de Riga – le centre tranquille, où l'architecture historique se marie parfaitement avec des infrastructures urbaines bien développées. Vous trouverez à proximité des restaurants, des cafés, des boutiques, des parcs et des transports en commun. Un parking payant est disponible à proximité immédiate. Cette propriété est idéale pour ceux qui apprécient l'architecture historique, un environnement prestigieux et une qualité de vie élevée dans le centre-ville.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
