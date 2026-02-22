Appartement dans un nouvel immeuble Vīlandes iela 10

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Un joyau de l'architecture romantique nationale à Riga
Vīlandes iela 10 est un exemple remarquable d'architecture romantique nationale datant de 1908. Le bâtiment a été conçu par l'un des architectes lettons les plus éminents – Konstantīns P.K.K.
La façade présente une composition asymétrique enrichie d'éléments décoratifs élaborés : la rustique, le plâtre texturé dans des finitions variées, des reliefs expressifs représentant des scènes classiques, une baie vitrée proéminente et une corniche monumentale ornée de motifs de raisin. Une entrée en forme de trou de serrure avec ornement géométrique ajoute un accent architectural unique.
Le bâtiment a été entièrement reconstruit, préservant soigneusement son charme historique tout en intégrant des systèmes d'ingénierie modernes et des solutions de confort contemporaines.
Avantages du bâtiment et de l'infrastructure :
Sécurité en direct 24/7
Escalier sécurisé et bien entretenu
Ascenseur
Système Interphone
Bâtiment rénové
Fenêtres à double vitrage
Chauffage au gaz
Internet et télévision disponibles
Lieu
La propriété est située dans l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus recherchés de Riga – le centre tranquille, où l'architecture historique se marie parfaitement avec des infrastructures urbaines bien développées. Vous trouverez à proximité des restaurants, des cafés, des boutiques, des parcs et des transports en commun. Un parking payant est disponible à proximité immédiate.
Cette propriété est idéale pour ceux qui apprécient l'architecture historique, un environnement prestigieux et une qualité de vie élevée dans le centre-ville.
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Éducation
Alimentation et boissons
