Appartement dans un nouvel immeuble S22

Un environnement positif vous attend dans le projet - la vaste zone près du bâtiment est bien éclairé et paysagé avec des sentiers de marche, des bancs récréatifs et des terrains de jeux pour enfants. Il est richement planté d'arbres et de plantes à fleurs. S22 dispose d'une aire de jeux pour enfants, le territoire est fermé, et l'entrée est contrôlée avec des clés de code et le contrôle des portes. Sur le territoire sont prévus 9 parkings, dont 4 sous une verrière ouverte. Un environnement agréable est également dans le quartier. A proximité se trouvent deux parcs-Peace Garden et un jardin calme, un total de 8,3 ha, où il est paisible et beau en toutes saisons. Ce sont les meilleurs parcs de la ville avec des terrains de jeux pour enfants, un parc de skate, et des endroits pour les sports et des promenades relaxantes. Le projet est situé sur la rue Sadovnikova 22, près du centre de Riga. RIP Sadovnikov est entré dans l'histoire de la ville en tant que marchand très riche, patron, et citoyen honoraire de Riga et Saint-Pétersbourg. S22 est proche du centre de Riga, de la vieille ville, du remblai de Daugava et de la promenade avec une piste cyclable, le marché central de la ville – le plus grand marché d'Europe du Nord. Ici vous verrez comment le soleil se lève et va à la douche le soir. Des centres commerciaux pour tous les besoins et les goûts sont situés à proximité. Le projet prévoit deux cycles au total. 1 étage en pierre rénové immeuble de 4 étages avec 15 appartements et un sous-sol espace ouvert appartement d'une superficie totale de 60 m2 Rond 2-rénové bâtiment en bois 2 étages avec 2 appartements et salle de magasins du côté de la rue Les appartements seront offerts avec une finition complète de qualité, La première manche devrait être mise en service d'ici 2023. Mars Le deuxième cycle devrait être mis en service d'ici 2023. septembre