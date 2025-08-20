  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Riga
  4. Appartement dans un nouvel immeuble S22

Appartement dans un nouvel immeuble S22

Riga, Lettonie
depuis
$549
13/08/2025
$547
19/02/2025
$477
24/09/2024
$524
09/09/2024
$547
28/08/2024
$570
20/08/2024
$582
14/08/2024
$640
23/07/2024
$698
12/07/2024
$1,280
;
12
Laisser une demande
ID: 20150
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1507
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 13/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский
Un environnement positif vous attend dans le projet - la vaste zone près du bâtiment est bien éclairé et paysagé avec des sentiers de marche, des bancs récréatifs et des terrains de jeux pour enfants. Il est richement planté d'arbres et de plantes à fleurs. S22 dispose d'une aire de jeux pour enfants, le territoire est fermé, et l'entrée est contrôlée avec des clés de code et le contrôle des portes. Sur le territoire sont prévus 9 parkings, dont 4 sous une verrière ouverte. Un environnement agréable est également dans le quartier. A proximité se trouvent deux parcs-Peace Garden et un jardin calme, un total de 8,3 ha, où il est paisible et beau en toutes saisons. Ce sont les meilleurs parcs de la ville avec des terrains de jeux pour enfants, un parc de skate, et des endroits pour les sports et des promenades relaxantes. Le projet est situé sur la rue Sadovnikova 22, près du centre de Riga. RIP Sadovnikov est entré dans l'histoire de la ville en tant que marchand très riche, patron, et citoyen honoraire de Riga et Saint-Pétersbourg. S22 est proche du centre de Riga, de la vieille ville, du remblai de Daugava et de la promenade avec une piste cyclable, le marché central de la ville – le plus grand marché d'Europe du Nord. Ici vous verrez comment le soleil se lève et va à la douche le soir. Des centres commerciaux pour tous les besoins et les goûts sont situés à proximité. Le projet prévoit deux cycles au total. 1 étage en pierre rénové immeuble de 4 étages avec 15 appartements et un sous-sol espace ouvert appartement d'une superficie totale de 60 m2 Rond 2-rénové bâtiment en bois 2 étages avec 2 appartements et salle de magasins du côté de la rue Les appartements seront offerts avec une finition complète de qualité, La première manche devrait être mise en service d'ici 2023. Mars Le deuxième cycle devrait être mis en service d'ici 2023. septembre

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Vilandes 14
Riga, Lettonie
depuis
$871
Immeuble Lindenholma
Marupe, Lettonie
depuis
$813
Immeuble Zunda Towers
Riga, Lettonie
depuis
$1,198
Immeuble Kalpaka Park Residence
Riga, Lettonie
depuis
$296
Immeuble Brīvības iela 100
Riga, Lettonie
depuis
$232,562
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble S22
Riga, Lettonie
depuis
$549
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Lindenholma
Immeuble Lindenholma
Immeuble Lindenholma
Immeuble Lindenholma
Immeuble Lindenholma
Afficher tout Immeuble Lindenholma
Immeuble Lindenholma
Marupe, Lettonie
depuis
$813
L'année de construction 2021
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un espace de vie haut de gamme. Un nouveau quartier résidentiel dans la zone la plus demandée de Riga, où vous pouvez profiter d'un équilibre idéal entre les commodités de la ville et l'espace extérieur ve…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Immeuble Brīvības iela 100
Riga, Lettonie
depuis
$232,562
L'année de construction 1910
Maison de location avec commerces dans la rue Brivibas n° 100 (maison de quatre étages) construite en 1895, architecte G.Krons et maison de location avec magasin dans la rue Brivibas n° 100 (maison de cinq étages) construite en 1910, architecte K. J. Felsko, ancienne propriété de l'industrie…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Afficher tout Immeuble Vilandes 14
Immeuble Vilandes 14
Riga, Lettonie
depuis
$871
L'année de construction 2020
Le lotissement est situé dans un centre-ville prestigieux. Quelques services diplomatiques et consulaires de différents pays sont concentrés dans ce trimestre, à proximité du Centre du commerce mondial. La superficie totale du bâtiment après la reconstruction représente 2504.1 m2. Au rez-de-…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller