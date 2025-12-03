  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Marupes novads
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Marupes pagasts
2
Marupe
2
Babites pagasts
1
Immeuble Dzilnupes
Immeuble Dzilnupes
Immeuble Dzilnupes
Immeuble Dzilnupes
Immeuble Dzilnupes
Immeuble Dzilnupes
Dzilnuciems, Lettonie
depuis
$1,394
Seulement maintenant économiser jusqu'à 200 euros par mois en concluant un contrat pour 2 ans à un prix de location de 1200 euros. Bienvenue dans le premier village écoénergétique à proximité immédiate de Riga et Pinki, à seulement 15 minutes de la mer. Jurmala Outlet Village, King's College…
Agence
REALAT real estate
Immeuble Old Captain
Immeuble Old Captain
Immeuble Old Captain
Immeuble Old Captain
Immeuble Old Captain
Immeuble Old Captain
Marupe, Lettonie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2007
L'infrastructure de l'ensemble du complexe est le service d'invité parfait, et les loisirs et la connexion d'affaires-tous les bâtiments sont équipés de la dernière technologie. Les gens qui séjournent dans notre hôtel, vous serez coupés de la ville des avantages de la civilisation, mais en …
Agence
REALAT real estate
Immeuble Lindenholma
Immeuble Lindenholma
Immeuble Lindenholma
Immeuble Lindenholma
Immeuble Lindenholma
Immeuble Lindenholma
Marupe, Lettonie
depuis
$813
L'année de construction 2021
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un espace de vie haut de gamme. Un nouveau quartier résidentiel dans la zone la plus demandée de Riga, où vous pouvez profiter d'un équilibre idéal entre les commodités de la ville et l'espace extérieur ve…
Agence
REALAT real estate
