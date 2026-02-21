  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Senču iela 5

Riga, Lettonie
depuis
$1
;
12
ID: 8699
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 988
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2019

À propos du complexe

Fonctionnalité, immeuble dans la partie la plus éloignée du centre de Riga. 18 appartements avec locaux commerciaux au 1er étage Il est également possible de se garer dans la cour.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons

