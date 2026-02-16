  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Riga
16
Marupes novads
3
Marupes pagasts
2
Marupe
2
Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
Afficher tout Immeuble BIWI MINI
Immeuble BIWI MINI
Salaspils pagasts, Lettonie
depuis
$15,341
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
BIWI MINI is a separate living box capable of providing a comfortable rest and workspace in any place. The equipped BIWI MINI technology capsule accommodates two beds, a bathroom with a shower, a wardrobe, BIWI embedded software. Characteristics: BUILDING AREA: 6,90 m2 USEFUL AREA…
Développeur
Vithaus
Laisser une demande
Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Afficher tout Immeuble BIWI BIG
Immeuble BIWI BIG
Salaspils pagasts, Lettonie
depuis
$25,261
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
BIWI BIG is a separate living box capable of providing a comfortable rest and workspace in any place. The equipped BIWI technology capsule accommodates two beds, a bathroom with a shower, a wardrobe, BIWI embedded software. Characteristics: BUILDING AREA: 13,80 m2 USEFUL AREA: 10,…
Développeur
Vithaus
Laisser une demande
Immeuble BIWI MEDIUM
Immeuble BIWI MEDIUM
Immeuble BIWI MEDIUM
Immeuble BIWI MEDIUM
Immeuble BIWI MEDIUM
Afficher tout Immeuble BIWI MEDIUM
Immeuble BIWI MEDIUM
Salaspils pagasts, Lettonie
depuis
$18,630
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
BIWI MEDIUM capsules are a modern hotel format. One capsule is a separate living box capable of providing a comfortable rest or workspace anywhere. The equipped BIWI  technology capsule accommodates two beds, a bathroom with a shower, a wardrobe, BIWI embedded software. Characteristics: …
Développeur
Vithaus
Laisser une demande
