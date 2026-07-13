Centre d'affaires Peldu iela 26/28

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ESPACE OFFICIEL PRESTIGIEUX POUR L'ENTREPRISE DANS LE CŒUR DE LA VIEILLE TÔT – PELDU STREET 26/28
Travailler dans un endroit où l'histoire, le prestige et l'énergie des entreprises se réunissent. Les bureaux de la rue Peldu 26/28 offrent une occasion unique de développer votre entreprise dans l'un des endroits les plus recherchés de Riga, en plein cœur de la vieille ville.
Pourquoi choisir ces locaux ?
Situation privilégiée – à quelques pas du bord de la rivière Daugava, entouré de restaurants, cafés, banques et hôtels. Parfait pour accueillir des clients et améliorer l'image de votre entreprise.
Bâtiment historique de caractère – architecture authentique, hauts plafonds et aménagements spacieux créent un environnement de travail prestigieux et inspirant.
Aménagement flexible – adapté à la fois aux bureaux privés et aux concepts d'espace ouvert.
Accès pratique – excellents transports en commun et options de parking à proximité.
Un environnement commercial dynamique – un espace commercial dynamique qui favorise le réseautage et la croissance.
Idéal pour:
– cabinets d'avocats
– entreprises financières et de conseil
– Équipes informatiques et créatives
– bureaux de représentation et start-up
Faites une première impression forte.
Ce n'est pas seulement un bureau — c'est une adresse qui fonctionne pour votre entreprise.
Contactez-nous aujourd'hui pour organiser une visite et trouver l'espace idéal pour votre entreprise dans la vieille ville!
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Riga, Lettonie
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