Centre d'affaires K26

Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
4
ID: 33320
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1536
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 15/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

À propos du complexe

K26 Immeuble de bureaux – Votre adresse d'affaires au coeur du Vieux Riga Ka-.u iela 26 est une fusion unique de l'architecture historique et de l'innovation moderne. Situé dans l'une des rues les plus vibrantes et prestigieuses de Riga, ce bâtiment est actuellement en pleine reconstruction pour devenir un centre de bureaux moderne de classe A, tout en préservant son élégance historique. Lieu: Au centre de tout Le bâtiment est situé au cœur de la vieille ville de Riga – un lieu où convergent l'histoire, le tourisme et le monde des affaires. Accessibilité : A quelques minutes à pied des transports en commun, des meilleurs hôtels, restaurants et institutions gouvernementales de la ville. Prestige : Une adresse qui sert de carte de visite et de marque de qualité pour votre entreprise. Caractéristiques et solutions de construction Reconstruction moderne : Des travaux de rénovation à cycle complet sont en cours pour garantir les plus hautes normes d'efficacité énergétique et de confort. Mise en page personnalisée : Les locaux sont adaptés aux besoins spécifiques de chaque locataire – des bureaux ouverts aux élégantes suites privées. Design exclusif : Les espaces penthouse du 6ème étage sont développés en collaboration avec le prestigieux bureau architectural "Lauders Arhitekti", créant un espace de travail unique avec une atmosphère particulière. Infrastructure : systèmes d'ingénierie de dernière génération, éclairage intelligent et ventilation de haute qualité. Offre pour locataires K26 offre des espaces flexibles (d'environ 150 m2 à des étages complets de 350 m2) adaptés à la fois aux startups dynamiques et aux bureaux d'entreprise établis. K26 est plus qu'un simple bureau – c'est un environnement où l'histoire inspire les réalisations futures.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
