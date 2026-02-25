  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Riga
  4. Centre d'affaires Pērses street 2a

Centre d'affaires Pērses street 2a

Riga, Lettonie
depuis
$9,350
;
9
Laisser une demande
ID: 33939
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1539
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 25/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский
Classe A immeuble de bureaux dans le centre de Riga. BREEAM Excellente certification (réflétant une haute durabilité et une efficacité énergétique élevée). Stations de recharge des véhicules électriques (EV) et stationnement à bicyclette. Spacieuse cour intérieure paysagée. Spacieux locaux avec des hauteurs de plafond allant de 2,76 m à 4,08 m. Grands balcons et terrasses allant de 29,4 m2 à 188,1 m2. Unités de ventilation indépendantes pour chaque groupe de locaux.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Centre d'affaires Ostas Skati
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
Centre d'affaires Upīša Gallery
Riga, Lettonie
depuis
$1,204
Centre d'affaires Barons Kvartāls
Riga, Lettonie
depuis
$314
Centre d'affaires Grēdu iela 4a
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
Centre d'affaires Biroji Katlakalna 9
Riga, Lettonie
depuis
$157
Vous regardez
Centre d'affaires Pērses street 2a
Riga, Lettonie
depuis
$9,350
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Centre d'affaires ASTRA's offices
Centre d'affaires ASTRA's offices
Centre d'affaires ASTRA's offices
Centre d'affaires ASTRA's offices
Centre d'affaires ASTRA's offices
Afficher tout Centre d'affaires ASTRA's offices
Centre d'affaires ASTRA's offices
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2006
Les bureaux d'ASTRA sont situés dans l'un des bureaux actifs du développement immobilier dans la région. Le complexe est bon des rues principales du quartier, a. deglava Street et dzelzavas Street. Il est facilement accessible par les transports privés et publics. Sur la façade et le toit du…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Centre d'affaires Kalpaka 7
Centre d'affaires Kalpaka 7
Centre d'affaires Kalpaka 7
Centre d'affaires Kalpaka 7
Centre d'affaires Kalpaka 7
Afficher tout Centre d'affaires Kalpaka 7
Centre d'affaires Kalpaka 7
Riga, Lettonie
depuis
$296
KALPAKA PARK RESIDENCE à Kalpaka Blvd 7 est à la fois une maison d'appartement et un immeuble de bureaux situé dans le ce qu'on appelle le cercle boulevard de Riga, qui se caractérise principalement par son architecture art nouveau. Le bâtiment se compose de deux parties — l'ancien bâtiment …
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Centre d'affaires Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Centre d'affaires Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Centre d'affaires Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Centre d'affaires Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Centre d'affaires Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Afficher tout Centre d'affaires Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Centre d'affaires Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Riga, Lettonie
depuis
$558
Le Groupe STATS rénove les murs historiques du quartier VEF pour créer des espaces confortables et contemporains avec leur propre aura unique. Ici il y a une zone paysagée, des parkings, de larges possibilités de transports en commun et une commune des habitants du quartier VEF avec ses prop…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller