  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Riga
  4. Centre d'affaires Skanstes 12

Centre d'affaires Skanstes 12

Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
;
3
Laisser une demande
ID: 15855
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 644
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 29/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Skanstes iela, 12 Luminor

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский
Sakntes Street 12 offres Classe Des bureaux. La superficie totale varie de 184 m2 à 2500 m2, offrant des environnements de travail spacieux et modernes. Ces espaces disposent d'une disposition ouverte avec des salles de réunion isolées et un coin cuisine, respectant les normes de bureau les plus élevées. L'infrastructure du bâtiment comprend des planchers surélevés, un système moderne de ventilation et de climatisation, ainsi que des finitions de qualité, assurant confort et efficacité dans l'environnement de travail. Le loyer comprend également l'accès à un grand parking, où chaque locataire dispose d'une place de parking pour chaque 60 m2 loué. Les dépenses supplémentaires comprennent les services publics, et les espaces peuvent également être loués avec des meubles sans frais supplémentaires. Ces espaces sont un choix idéal pour ceux qui recherchent un environnement de bureau moderne et de haute qualité.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Centre d'affaires PEBO NAMI
Riga, Lettonie
depuis
$491
Centre d'affaires Miera 1 (M1)
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
Centre d'affaires Jupiter centre
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
Centre d'affaires AFC centrs
Riga, Lettonie
depuis
$55,466
Centre d'affaires Barons Kvartāls
Riga, Lettonie
depuis
$314
Vous regardez
Centre d'affaires Skanstes 12
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Centre d'affaires Muitas 1
Centre d'affaires Muitas 1
Centre d'affaires Muitas 1
Centre d'affaires Muitas 1
Riga, Lettonie
depuis
$9,42M
À louer, nous offrons des espaces de bureaux modernes dans un bâtiment prestigieux situé au 1 Muitas Street. Différentes tailles de bureaux sont disponibles, allant de 160 à 2000 mètres carrés. Les espaces disposent de finitions de haute qualité, de cloisons coulissantes et de fenêtres en b…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Centre d'affaires Delu 4
Centre d'affaires Delu 4
Centre d'affaires Delu 4
Centre d'affaires Delu 4
Centre d'affaires Delu 4
Afficher tout Centre d'affaires Delu 4
Centre d'affaires Delu 4
Riga, Lettonie
depuis
$908
L'année de construction 2025
Projet: Grande reconstruction d'un bâtiment industriel historique en un centre de bureaux de classe A. Superficie: Surface totale laisable ~12,000 m2 (plaques d'étage jusqu'à 2.000 m2, divisible de 330 m2). Location: Env. 16,00 EUR/m2 (inclut l'aménagement selon les besoins du locataire). Fr…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Centre d'affaires Smilšu iela 8
Centre d'affaires Smilšu iela 8
Centre d'affaires Smilšu iela 8
Centre d'affaires Smilšu iela 8
Centre d'affaires Smilšu iela 8
Riga, Lettonie
depuis
$1,098
L'année de construction 2019
Exposé succinct: Bureau meublé de grande classe, situé au coeur de la vieille ville près de la place Dome. Informations techniques: Immeuble de bureaux de 6 étages Le premier étage a été construit besoins d'espace de vente au détail Bâtiment ont un ascenseur Chaque bureau fermé avec un verr…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller