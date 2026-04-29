Centre d'affaires Skanstes 12

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Sakntes Street 12 offres Classe Des bureaux. La superficie totale varie de 184 m2 à 2500 m2, offrant des environnements de travail spacieux et modernes. Ces espaces disposent d'une disposition ouverte avec des salles de réunion isolées et un coin cuisine, respectant les normes de bureau les plus élevées.
L'infrastructure du bâtiment comprend des planchers surélevés, un système moderne de ventilation et de climatisation, ainsi que des finitions de qualité, assurant confort et efficacité dans l'environnement de travail.
Le loyer comprend également l'accès à un grand parking, où chaque locataire dispose d'une place de parking pour chaque 60 m2 loué.
Les dépenses supplémentaires comprennent les services publics, et les espaces peuvent également être loués avec des meubles sans frais supplémentaires. Ces espaces sont un choix idéal pour ceux qui recherchent un environnement de bureau moderne et de haute qualité.
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