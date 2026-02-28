Centre d'affaires BC Dzelzavas 117

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Le bureau de la rue Dzelzavas 117 est l'un des complexes d'affaires de classe B les plus reconnaissables de Purvciems, offrant un environnement de travail stable et bien organisé. Stratégiquement situé, le bâtiment assure une excellente visibilité et un accès pratique depuis les principales routes artérielles de la ville. Le projet est idéal pour les entreprises qui privilégient une fonctionnalité élevée combinée à des coûts d'entretien raisonnables.
Les plans d'étage sont flexibles, permettant la création de bureaux ouverts ou d'espaces de travail cloisonnés adaptés aux besoins spécifiques des clients. Pour la commodité des locataires, le bâtiment est équipé de systèmes modernes de ventilation et de climatisation, assurant un microclimat agréable en toute saison. La sécurité est garantie par la sécurité physique 24/7, la surveillance vidéo et un système de contrôle d'accès. L'un des plus grands avantages du complexe est le parking spacieux à la disposition des employés et des clients.
Le premier étage dispose d'un café confortable et de divers fournisseurs de services, rendant les routines quotidiennes plus faciles pour le personnel. L'infrastructure environnante est excellentement développée, avec des arrêts de transport en commun, des centres commerciaux et des restaurants à proximité immédiate. Le bureau se distingue par une gestion professionnelle et un soutien technique rapide pour les affaires quotidiennes. Il s'agit d'un environnement où l'efficacité opérationnelle répond à un emplacement pratique et un service réfléchi. Dzelzavas 117 est un choix prospectif pour la croissance à long terme des entreprises et le bien-être des employés.
