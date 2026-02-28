  1. Realting.com
Centre d'affaires BC Dzelzavas 117

Riga, Lettonie
depuis
$694
20
ID: 33995
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1541
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024

À propos du complexe

Le bureau de la rue Dzelzavas 117 est l'un des complexes d'affaires de classe B les plus reconnaissables de Purvciems, offrant un environnement de travail stable et bien organisé. Stratégiquement situé, le bâtiment assure une excellente visibilité et un accès pratique depuis les principales routes artérielles de la ville. Le projet est idéal pour les entreprises qui privilégient une fonctionnalité élevée combinée à des coûts d'entretien raisonnables. Les plans d'étage sont flexibles, permettant la création de bureaux ouverts ou d'espaces de travail cloisonnés adaptés aux besoins spécifiques des clients. Pour la commodité des locataires, le bâtiment est équipé de systèmes modernes de ventilation et de climatisation, assurant un microclimat agréable en toute saison. La sécurité est garantie par la sécurité physique 24/7, la surveillance vidéo et un système de contrôle d'accès. L'un des plus grands avantages du complexe est le parking spacieux à la disposition des employés et des clients. Le premier étage dispose d'un café confortable et de divers fournisseurs de services, rendant les routines quotidiennes plus faciles pour le personnel. L'infrastructure environnante est excellentement développée, avec des arrêts de transport en commun, des centres commerciaux et des restaurants à proximité immédiate. Le bureau se distingue par une gestion professionnelle et un soutien technique rapide pour les affaires quotidiennes. Il s'agit d'un environnement où l'efficacité opérationnelle répond à un emplacement pratique et un service réfléchi. Dzelzavas 117 est un choix prospectif pour la croissance à long terme des entreprises et le bien-être des employés.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

