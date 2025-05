REALAT real estate

À propos de l'agence

REALAT société immobilière est l'entreprise visant le résultat réussi dans les transactions immobilières. Nous sommes en mesure de soutenir et organiser tout type de services demandés pour l'achat de la propriété, les ventes, le loyer, le bail et d'autres transactions exécution. Notre objectif est de fournir au Client la plus haute qualité de service, connecté dans le domaine immobilier.

Notre priorité est de protéger votre temps!



Compétence:

Qualité – Précision – Professionnalisme

Expérience – plus de 10 ans de collecte de connaissances tacites et explicites et 10 ans d'expérience dans l'exécution de différents types de transactions. Cela rend nos agents suffisamment compétents dans différentes questions concernant l'immobilier et sont en mesure de trouver les solutions les plus appropriées.

Travail d'équipe – REALAT est représenté par des spécialistes de différents domaines spécifiques, qui travaillent dans une équipe partageant les connaissances.

Des clients satisfaits – chaque fois que le client est reconnaissant pour les services et le travail fait, nous ressentons une nouvelle vague d'inspiration, parce que notre objectif est de rendre la vie de nos clients plus facile, en économisant son temps et en fournissant le maximum d'effet et de profit.



Outils, approches et solutions innovants:

séances de photos professionnelles;

Filmage et montage de matériel vidéo;

360 vues panoramiques;

Aérophotographie et vidéo;

Effets visuels 3D;

VISION: La sphère immobilière se compose d'un large éventail de spécificités – espaces de vie, locaux commerciaux, projets d'investissement, etc. Nous organisons notre travail de la manière, afin d'impliquer les professionnels de chaque spectre séparé dans une seule équipe, de pouvoir étudier et surveiller les tendances du marché, et de suivre la demande des clients. Lorsque les souhaits de nos clients deviennent réalité, nous obtenons l'inspiration et nous nous efforçons d'obtenir les meilleurs résultats en Lettonie, dans les États baltes, en Europe de l'Est et à l'Ouest.

VALEURS: expérience, professionnalisme, approche innovante, énergie déplacée dans la bonne direction, écoute du client et offre la meilleure solution.