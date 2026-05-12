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Appartements Piscine à vendre en Brescia, Italie

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Desenzano del Garda
110
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
70
Sirmione
35
Salo
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Appartement 2 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-DV5967. Appartement de trois chambres à deux pas de la promenadeSitué dans un emplacement…
$583,755
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-DV4883. Appartement exquis avec piscine dans la zone centraleDans le centre de Desenzano …
$492,324
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Appartement 2 chambres dans Manerba del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Manerba del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-DV6653. Appartement exclusif et moderne de trois chambresAppartement moderne et confortab…
$539,212
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Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 108 m²
GH-LV04815-5C. Appartements dans un immeuble rénové Salo centreSalo, dans le centre historiq…
$480,602
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 104 m²
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans t…
$325,989
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 117 m²
GH-LV04402-A. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècleCet appartement moderne est s…
$498,185
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
GH-DV4959. Nouveaux appartements dans le centre de DesenzanoDesenzano del Garda, dans un qua…
$697,459
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 100 m²
- C'est pas vrai. Appartement de trois chambres dans résidence avec piscine à Desenzano del …
$304,772
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Appartement 3 chambres dans Soiano del Lago, Italie
Appartement 3 chambres
Soiano del Lago, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 120 m²
GH-PV001409. Appartement donnant sur le lacNous sommes dans un beau bâtiment - une reconstru…
$545,073
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Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 143 m²
GH-LV04402-C. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
$580,239
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Appartement 3 chambres dans Sirmione, Italie
Appartement 3 chambres
Sirmione, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 130 m²
GH-SV00094. Bel appartement neuf près de la plageOui, Sirmione. Dans le quartier Colombare d…
$457,158
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Appartement 3 chambres dans Soiano del Lago, Italie
Appartement 3 chambres
Soiano del Lago, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 170 m²
GH-PV004508. Appartement spacieux avec terrasseSoiano del Lago, dans le centre de la belle v…
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 94 m²
GH-LV04599-8PT. Bel appartement donnant sur le lacÀ l'intérieur d'une résidence confortable …
$405,581
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Appartement 2 chambres dans Manerba del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Manerba del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 80 m²
GH-PV005968. Appartements avec vue spectaculaire sur le lacA deux pas du prestigieux port de…
$509,907
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Appartement 3 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 3 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 105 m²
GH-SV00048. Magnifique appartement dans un complexe avec piscine.Au centre du quartier Colom…
$514,596
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
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Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 90 m²
GH-LV04600-7PT. Appartements avec vue sur le lac et jardin privéÀ l'intérieur d'une résidenc…
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Appartement 2 chambres dans Manerba del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Manerba del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 119 m²
GH-PV003810. Magnifiques appartements dans un complexe uniqueNous vous proposons à la vente …
$402,651
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Appartement 2 chambres dans Manerba del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Manerba del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 108 m²
GH-PV003961. Nouveaux appartements dans un complexe uniqueNous vous proposons à la vente des…
$431,956
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 116 m²
GH-DV5831. Appartement avec jardin et vue sur le lac.Desenzano del Garda,Nous vous proposons…
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
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Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-DV4916. Appartement neuf avec piscine, près du lacEntre les villes de Desenzano et de Sir…
$443,091
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Appartement 3 chambres dans Soiano del Lago, Italie
Appartement 3 chambres
Soiano del Lago, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 180 m²
GH-PV006530. Grand appartement avec piscine et jardinSoiano del Ago, dans une résidence excl…
$527,490
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 115 m²
GH-LV044445-G Appartements dans un magnifique bâtiment du 18ème siècle.Cet appartement moder…
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Toscolano Maderno, Italie
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Chambres 2
Surface 71 m²
GH-LV06538. Appartement récemment construit à Gardona RivieraNous vous proposons à la vente …
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Appartement 2 chambres dans Villanuova sul Clisi, Italie
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Villanuova sul Clisi, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-LV05281. Appartement donnant sur le lac dans le monastère du XVIIe siècle.Dans la ville d…
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Appartement 2 chambres dans Manerba del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Manerba del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 60 m²
GH-PV006711. Appartement de trois chambres avec terrasse et vueOffre un appartement de trois…
$350,488
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Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 140 m²
GH-LV04439-D. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
$621,266
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Appartement 2 chambres dans Padenghe sul Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Padenghe sul Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 116 m²
GH-PV006501. Grand appartement de trois chambres avec piscineCet élégant appartement de troi…
$644,710
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 77 m²
GH-LV04608-16P1. Magnifique appartement avec une terrasse donnant sur le lacDans une belle r…
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Appartement 2 chambres dans San Felice del Benaco, Italie
Appartement 2 chambres
San Felice del Benaco, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GA-V000710. Appartement de trois chambres à vendre à San Felice del Benaco Situé dans l'un d…
$703,320
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Appartement 2 chambres dans Moniga del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Moniga del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 175 m²
- C'est le cas. Penthouse spacieux avec une vue sur le lac dans le centre de la ville à Moni…
$1,04M
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Types de propriétés en Brescia

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1 BHK
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3 BHK
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Caractéristiques des propriétés en Brescia, Italie

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