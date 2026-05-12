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Appartements à vendre en Brescia, Italie

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Desenzano del Garda
110
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
70
Sirmione
35
Salo
19
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 190 m²
GH-DV3013. Penthouse dans un palais restauré dans le centreCe magnifique palais restauré est…
$2,29M
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Appartement 2 chambres dans Soiano del Lago, Italie
Appartement 2 chambres
Soiano del Lago, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 90 m²
GH-PV0004542. Appartements dans le célèbre club "Garda Golf"Soiano del Garda, dans un endroi…
$451,297
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 190 m²
GH-V001920. Penthouse exclusif avec vue sur le lac et piscine privéeParticulièrement connu p…
$1,88M
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
GH-DV5568. Appartement neuf avec grand jardin privé.Dans une résidence moderne et raffinée a…
$539,212
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 210 m²
GA-V001420. Nouveau penthouse avec belle vue sur le lac à Desenzano del GardaSitué dans le q…
$996,370
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 350 m²
GH-V001904. Penthouse exceptionnel avec vue sur le lacDesenzano del Garda, dans un quartier …
$1,52M
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Appartement 2 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-DV5967. Appartement de trois chambres à deux pas de la promenadeSitué dans un emplacement…
$583,755
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-DV4883. Appartement exquis avec piscine dans la zone centraleDans le centre de Desenzano …
$492,324
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Appartement 3 chambres dans Sirmione, Italie
Appartement 3 chambres
Sirmione, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
WW-120315-2. Appartement dans un complexe d'élite sur la première ligne à SirmioneAppartemen…
$1,88M
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 145 m²
- C'est le cas. Duplex à Garibaldi Square à Desenzano del GardaA quelques pas de la place Ga…
$609,544
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 350 m²
ABI-1137A. Magnifique grenier avec des terrasses spacieuses et une excellente vue panoramiqu…
$2,93M
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Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 132 m²
GA-V000992. Appartement de trois chambres à vendre à Salo / Italie Dans le centre historique…
$527,490
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 270 m²
- C'est pas vrai. Penthouse à vendre à Desenzano del GardaContexte exclusif de six principau…
$1,35M
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Appartement 2 chambres dans Padenghe sul Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Padenghe sul Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 85 m²
GH-PV001436. Propriété de luxe sur le lac de GardeExclusif nouveau bâtiment donnant sur Lac …
$879,150
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Appartement 2 chambres dans Manerba del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Manerba del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-DV6653. Appartement exclusif et moderne de trois chambresAppartement moderne et confortab…
$539,212
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Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 108 m²
GH-LV04815-5C. Appartements dans un immeuble rénové Salo centreSalo, dans le centre historiq…
$480,602
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 104 m²
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans t…
$325,989
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 117 m²
GH-LV04402-A. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècleCet appartement moderne est s…
$498,185
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 99 m²
GA-V001205. Appartement avec Solarium à Desenzano Del GardaSitué dans un excellent emplaceme…
$316,494
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
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Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
GH-DV3305. penthouseDesenzano del Garda, Dans un bâtiment historique au cœur de la vieille v…
$1,41M
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
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Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
GH-DV4959. Nouveaux appartements dans le centre de DesenzanoDesenzano del Garda, dans un qua…
$697,459
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Appartement 3 chambres dans Salo, Italie
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Salo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 160 m²
GA-V000993. Penthouse à vendre à Salo / Italie Dans le centre historique de Salo avec accès …
$1,02M
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Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 100 m²
- C'est pas vrai. Appartement de trois chambres dans résidence avec piscine à Desenzano del …
$304,772
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Appartement 3 chambres dans Soiano del Lago, Italie
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Soiano del Lago, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 120 m²
GH-PV001409. Appartement donnant sur le lacNous sommes dans un beau bâtiment - une reconstru…
$545,073
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Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 113 m²
GH-LV04907-C1. Nouveau penthouse à SaloNous vous proposons à la vente un appartement de troi…
$398,548
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Padenghe sul Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 320 m²
GH-V00143. Magnifique penthouse à Padeng sul GardaA Padeng sul Garda à vendre est un magnifi…
$1,41M
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Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 260 m²
Groupe de travail sur l'évaluation des risques Penthouse de designer prestigieux donnant sur…
$1,16M
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Appartement 4 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
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Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 390 m²
- C'est le cas. Appartement de quatre chambres à vendre à Desenzano del GardaSitué dans un q…
$509,907
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 250 m²
GH-DV00953. Magnifique penthouse avec vue fantastique sur le lac.Ce penthouse avec une vue c…
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Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 151 m²
- C'est le cas. Appartement de quatre chambres à vendre à Desenzano del GardaSitué dans un c…
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Types de propriétés en Brescia

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Brescia, Italie

avec Piscine
Bon marché
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